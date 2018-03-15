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"Çekmeköy 3. Uluslararası Kısa Film Yarışması" başvuruları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

Toplam 65 bin lira ödülün verileceği yarışmanın başvuruları 1 Eylül'e kadar devam edecek - Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz: - "Sadece birey olarak değil, artık ülke olarak da komşularımıza el uzatan bir milletiz. Modernleşme ile olumsuz yönde değişime uğrayan bu güzel değerimizin kaybolmaması için bir hatırlatma yapmak istedik"

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü "Uluslararası Kısa Film Yarışması" başvuruları başladı.

Bu yıl "Komşuluk" teması altında işlenen yarışmanın tanıtım toplantısı Turgut Özal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, komşuluk değerlerinin bugün toplumda unutulduğuna işaret etti.

Poyraz, konuşmasında Hz. Muhammed'in "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" sözünü hatırlatarak, "Komşusu açken uyuyan biri varsa bizim yaptığımız hiçbir hizmetin kıymeti de olmaz." dedi.

Komşuluk kavramının farklı kulvarlarda da dile getirilmesi gerektiğinin altını çizen Poyraz, "Sadece birey olarak değil, artık ülke olarak da komşularımıza el uzatan bir milletiz. Modernleşme ile olumsuz yönde değişime uğrayan bu güzel değerimizin kaybolmaması için bir hatırlatma yapmak istedik." ifadelerini kullandı.

- "Komşuluk hukukunu, kardeşlik hukuku olarak gören bir ecdadın torunlarıyız"

Yarışma koordinatörü Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel de, sinemanın sanat alanında önemli bir boşluğu doldurduğu yorumunda bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bu sanatın toplumları ihya ettiği gerçeğinden güç alarak bir belediye olarak kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Bu bağlamda 2016 yılında 'Merhamet ve Adalet', geçtiğimiz yıl '15 Temmuz İhanet ve Direniş' temaları altında, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleştirdiğimiz kısa film yarışmamızın bu yılki konusu da 'Komşuluk' olarak belirlendi."

Yüksel, Anadolu'nun farklı dil, din ve mezheplere sahip birçok topluma komşuluk yaptığını anlatarak, "Bizler de bu coğrafyanın evlatları olarak, bu kültürü gelecek nesillere aktaracak örnekleriz. Komşuluk hukukunu, kardeşlik hukuku olarak gören bir ecdadın torunlarıyız. Komşuluk ülkemizde yüzyıllardır İslam'la yoğrularak yaşatılan en kıymetli geleneğimizdir. " diye konuştu.

- "Mekan ve sınır tanımadan herkese el uzatmayı bilen bir milletiz"

Kültür kavramının önemine de vurgu yapan Yüksel, şunları kaydetti:

"Kültür bir milletin ruhudur, hayatının iksiridir. Kurtuluş ve yükselişi sağlayan en önemli adımlardan biridir. Ruhsuz bir vücut nasıl yaşayamazsa, kültürden yoksun bir millet de payidar olamaz. Kültürün en temel işlevi geleneklerimizi, değerlerimizi yaşatarak gelecek nesillerle aramızda köprü oluşturmasıdır. Yarışmamızın teması komşulukla da evvela kültürümüze hizmet etmek istedik. Çünkü biz komşuluğun gönül işi olduğunu, mekan ve sınır tanımadan herkese el uzatmayı bilen bir milletiz."

Yarışmanın jüri üyesi Birol Güven ise senaryosunu kaleme aldığı "Seksenler" dizisinin bir komşuluk dizisi olduğunu söyledi.

Güven, komşuluk teması altında yeni filmler yapılması gerektiğini belirterek, "Kısa filmciler bir şeyi, bir şeye rağmen yaparlar. Bütçeleri yoktur, para harcayamazlar. Dolayısıyla fikirler bulmak zorundadırlar. Bu anlamda en iyi fikirler uzun metraj filmlerden değil kısa metraj filmlerden çıkar. O yüzden sinemacı arkadaşlara büyük filmler olmasa bile, bu yarışmada büyük fikirler bekliyoruz. Çünkü fikir bedava." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmanın tanıtım toplantısında ayrıca Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı ve "Çekmeköy 2. Uluslararası Kısa Film Yarışması" birincisi Caner Menemencioğlu da kısa bir konuşma yaptı.

Başvuruları 1 Eylül'e kadar devam edecek olan yarışmanın ön seçici kurulunda yapımcı Ferhat Eşsiz, yönetmen Sinan Serter, senarist Elif Eda Karagöz, gazeteci Bünyamin Yılmaz ve oyuncu Adnan Erdoğan yer alıyor.

Toplam 65 bin lira ödülün verileceği yarışmanın jürisi ise yönetmen ve yapımcı Güven'in yanı sıra oyuncu Burak Hakkı, yazar ve sosyolog Erol Erdoğan, gazeteci Betül Soysal Bozdoğan, oyuncu Turgay Tanülkü, müzisyen Mehriban Zeki ve yönetmen Ahmed İmamoviç'den oluşuyor.

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