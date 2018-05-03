Çekmeköy Kışlası'nda darbe girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Çekmeköy kışlasındaki eylemlere ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, tutuklu iki teğmenin "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine, halen Afrin'de görev yapan tutuksuz sanığın ise beraatine karar verilmesini talep etti. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen (teğmen) tutuklu sanıklar Haşmet Tavşanoğlu ve Muhammed Yalçın Güzeltaş katıldı. Duruşmalara gelme zorunluluğu kaldırılan tutuksuz sanık Ali Çobanoğlu'nun katılmadığı duruşmada müdahil kurum Başbakanlık'ı avukat Selçuk Akgün temsil etti. - Tanık "öğretmen", sanık "öğrenci" Duruşmada, daha önce tutuklu sanıklardan Haşmet Tavşanoğlu'ndan "öğretmen" adıyla, "mahrem abi" olarak sorumlu bulunduğunu ifade eden ve verdiği bilgiler karşılığında Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlandırıldığı belirtilen Hakan Karataş'ın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısıyla tanıklığına başvuruldu.

Askeri öğrenci olduğu dönemde Tavşanoğlu'na 2015 şubat ayından haziran ayına kadar 4 ay süresince "öğretmen"lik yaptığını ve darbe girişimine kadar mahrem yapıda aktif olarak bulunduğunu anlatan Karataş, Tavşanoğlu ve 2 subayın daha aynı evde kaldığını, bu evin Pendik Güzelyalı'da bulunduğunu, gerekirse evi tarif edebileceğini ifade etti. Tanık Karataş, Tavşanoğlu'nun başarıda iyi bir düzeyde bulunmadığını, örgütle arasının açıldığını, ayrılma aşamasında olduğunu ve devrettiği sorumlunun adını hatırlamadığını aktardı. - Savcılık mütalaası Mahkeme heyetinin, savcı ve taraflarca tanığa kimi sorular sormasının ardından davaya ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı, hazır olduğunu belirterek mütalaayı okudu. Mütalaada, sanıkların 23. Motorlu Piyade Alayı Çekmeköy Şehit Onbaşı Aziz Demir Kışlası'nda 2. Tabur Komutanlığı'nda görev yaptıkları belirtilerek, iddianameye göre, darbe teşebbüsünden bir gün önce ve darbe teşebbüsü günü, kışlanın alay komutanı olan başka bir dava sanığı eski Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse'nin sanıklardan Muhammet Yalçın Güzeltaş ve Haşmet Tavşanoğlu ile görüştüğü, sanıklardan Ali Çobanoğlu'ndan 15 Temmuz 2016'daki kışla nöbetinin diğer sanık Güzeltaş ile değiştirilmesinin istendiği ve sonrasında kışlanın darbe teşebbüsü sonrası derdest edilecek kişilerin toplanması amacıyla hazırlatıldığı aktarıldı.

Kışlada 3 kol asker toplandığı, plastik kelepçe temin edildiği ve Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin izne gönderildiği bilgisi de verilen mütalaada, hazırlanan iddianamede, sanıkların kışla içinde nöbet değişimi yapıp darbe teşebbüsü akşamı hazır bulunarak belirtilen suçları işlediklerinin iddia edildiği de hatırlatıldı. - "Evinde 1 ABD doları ele geçirildi" Kışlanın bölük komutanı olan sanık Haşmet Tavşanoğlu'nun 15 Temmuz'da alay komutanı Ömer Faruk Özköse ile görüştüğü, diğer sanık Muhammet Yalçın Güzeltaş ile birlikte aynı evde kaldığı, Etkin Pişmanlık kapsamında ifade veren, asker abisi olduğu iddia edilen Hakan Karataş tarafından teşhis edildiği kaydedilen mütalaada, bölük komutanı vekili olan sanık Güzeltaş'ın ise 14-15 Temmuz 2016'da bizzat alay komutanı Ömer Faruk Özköse ile görüştüğü, aramada evinden OHAL ödevi, 1 ABD doları ve FETÖ resimleri çıktığı bilgisi verildi. Aynı kışlada takım komutanı olarak görev yapan sanık Ali Çobanoğlu'nun 15 Temmuz'da resmi nöbetçi olduğu ancak nöbetinin değiştirildiği aktarılan mütalaada, Çobanoğlu'nun nöbet değişimi sonrası kışla ve tabur komutanı tarafından Koktod (tatbikat) faaliyeti adı altında kışlaya çağrıldığı, Twitter hesabında FETÖ ile irtibatlı bir yayının yer aldığı ancak bu paylaşımın sanık dışında bir başkası tarafından yapıldığının belirlendiği ifade edildi.

- "Görüşmeler askeri hiyerarşi atlanarak gerçekleşti" Nöbet değişimi planlanmasının sanıklardan Muhammet Yalçın Güzeltaş'ın yurt dışı görevinin iptal edilmesi sebebiyle, moral yemeği adı altında gizli bir buluşmayla kararlaştırıldığı, nöbet değimi hususunda ön görüşmeyle sonraki bilgilendirmenin kışla komutanı, tabur komutanıyla, askeri hiyerarşi atlanarak gerçekleştirildiği belirtilen mütalaada, şu değerlendirme yapıldı: "Sanıkların FETÖ bünyesinde belirli bir hiyerarşi ve talimatla eylemde bulundukları, her ne kadar tüm sanıkların Bank Asya hesabı, ByLock kaydı gibi örgütsel mahiyette delil olabilecek herhangi bir bulguları bulunmuyorsa da bu kapsamda sanık Haşmet Tavşanoğlu'nun örgüt abisi tarafından teşhis edildiği, ayrıca Muhammet Yalçın Güzeltaş'ın ev aramasında çıkan 1 ABD doları, belirli bir eyleme yönelik OHAL ödevi ve FETÖ resmi gibi ilave deliler bulunduğu ancak diğer sanık Ali Çobanoğlu hakkında bir delil bulunamadığı, sosyal medyadaki paylaşımının başkası tarafından paylaşıldığı anlaşılmıştır."