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Çekmeköy'de göçük :1 işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 15:32 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR- İstanbul DHA - ÇEKMEKÖY'de İSKİ'nin yağmur ve atık su kanalı çalışması yapılan sokakta göçük meydana geldi.

Çekmeköy'de göçük :1 işçi öldü

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR- İstanbul DHA - ÇEKMEKÖY'de İSKİ'nin yağmur ve atık su kanalı çalışması yapılan sokakta göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Olay Alemdağ Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İSKİ'nin yağmur ve atık su kanalı ile dere ıslahı çalışmalarında işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. 47 yaşındaki Bekir Asılı, toprak altında kaldı. İşçiler bir yandan göçük altında kalan arkadaşını kurtarmaya çalışırken bir yandan da itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışmaları sonucu göçük altında kalan işçi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

Çekmeköy'de göçük :1 işçi öldüÇekmeköy'de göçük :1 işçi öldüÇekmeköy'de göçük :1 işçi öldüÇekmeköy'de göçük :1 işçi öldü

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