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Çekmeköy'de "İlik Bağışından Korkma" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 17:28 | Son Güncelleme

Madenler Meydanı'nda kurulan kan ve kök hücre bağışı çadırlarında kan örnekleri alınıyor, ilik nakli anlatılıyor

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de kurulan kan ve kök hücre bağışı çadırlarında kan örnekleri alındı, ilik nakli anlatıldı.

Çekmeköy Kaymakamlığı, Çekmeköy Belediyesi, Türk Kızılayı Çekmeköy Şubesi ile Çekmeköy Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ÇESADER), vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçlayan bir bağış hareketi başlattı.

Madenler Meydanı'nda kurulan kan ve kök hücre bağışı çadırlarında kan örnekleri alındı, ilik nakli konusunda bilgilendirme yapıldı.

Türk Kızılayı Çekmeköy Şube Başkanı Abdulselam Zürel, bugün başlayan ve üç gün sürecek olan ilik nakli ve kan bağışı programında asıl amaçlarının 5-6 yaşlarında bir çocuğun maskeyle gezmesini ve saçlarının dökülmesini engellemek olduğunu söyledi.

Zürel, şunları kaydetti:

"Bir çocuğumuzun hayatını kurtarmak, bir kök hücre bağışı, bir ilik bağışı dedik. Bir kanser hastası çocuğumuzun geleceğini aydınlatmak istiyoruz. Bunun için Çekmeköy'deki bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik. Bir kardeşimizin hayatını kurtarabilirsek ki biliyorsunuz dinimizin de emrettiği üzere bir insanın hayatını kurtarmak bütün insanlığın hayatını kurtarmaktır."

Etkinlik süresince vatandaşlardan 3 bin kök hücre almak gibi bir hedef belirlediklerini aktaran Zürel, "Etkinliğe Çekmeköy’de yaşayan tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz." dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ise şunları söyledi:

"Kök hücre denildiği zamanda eğer bilmezseniz bir tedirginlik oluyor ama bunu Kızılayımız o kadar güzel anlattı ki kan vermek kadar kolay bir prosedürdür. Bunun öncelikle ne kadar önemli olduğunu, ne kadar ihtiyaç sahibi olduğunu, yani bugün evet bizim evladımız için, yakınımız için böyle bir ihtiyaç yok ama bu olmayacak anlamına gelmez. Yarın Allah muhafıza her birimizin başına böyle bir sıkıntı geldiği zaman ulaşabilme adına böyle bir hizmetten faydalanabilme adına 'gün bugündür' dedik."

Etkinlik 3 gün sürecek.

İSTANBUL (AA) - Kanser, bağışıklık sistemi, genetik bozukluğu gibi hastalıkları olan vatandaşlar için Çekmeköy'de başlatılan kök hücre bağışı kampanyasında vatandaşlardan ilik nakli örneği alındı.

Çekmeköy Kaymakamlığı, Çekmeköy Belediyesi, Türk Kızılayı Çekmeköy Şubesi ve Çekmeköy Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ÇESADER) işbirliğinde başlatılan proje kapsamında Madenler Meydanı'na Kızılay çadırları kuruldu. Çekmeköy'de "Bir'ilik' Zamanı" sloganıyla başlayan proje kapsamında çadırlarda vatandaşlar, kök hücre bağışı ve hastalar için önemi konusunda bilgilendirildi. Etkinlikte vatandaşlardan ilik nakli örneği alındı.

Dokulara oksijen taşıyan kan hücrelerinin üretilmesini sağlayan kemik iliği, yeterli şekilde çalışmadığında vücut sağlıklı çalışmaz ve hastanın hayatı tehlikeye girer. Ölümcül olarak tanımlanan bu hastalığın aslında tedavisi mevcut ve çok basit… Kan bağışı gibi yapılabilen kök hücre/kemik iliği naklinde, bağışçılar nakilden 1,5 saat sonra normal hayatına devam ederken; bir yandan da bir hayat kurtarmış olmanın manevi hazzını yaşıyorlar.

Nakilden Korkulduğu İçin Bağış Yapılmıyor

İlik naklinin kan bağışı gibi yapıldığını bilmeyen çoğu kişi, yanlış bilgi ya da belirsizlikten kök hücre bağışına sıcak bakmıyor. Kemikten ilik alınmasının ameliyatla yapıldığını düşünenler, kök hücre bağışını organ bağışı gibi zannedenler, işlem sırasında çok acı çekileceğini sananlar yüzünden; her yıl, çoğu çocuk çok sayıda hasta, yeterli donör bulunamadığı için hayatını kaybediyor.

Çekmeköy Kaymakamlığı, Çekmeköy Belediyesi, Türk Kızılayı Çekmeköy Şubesi ve ÇESADER, 4-5-6 Mayıs tarihlerinde vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçlayan bir bağış hareketi başlattı. İlçenin en büyük meydanında kurulacak kan ve kök hücre bağışı çadırlarında 3 gün boyunca bir yandan kan örnekleri alınırken, diğer yandan ilik nakli anlatılacak.

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