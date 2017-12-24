ÇEKMEKÖY'DE KARDEŞLER ARASINDAKİ ÇATIŞMA: 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA
Çekmeköy'de kardeşler arasında sokak ortasında yaşanan ve amatör kamera tarafından da kaydedilen silahla çatışma olayıyla ilgili, 4 şüpheli polise teslim oldu.
Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde geçtiğimiz cuma günü, K.Ç. ve oğlu Ö.Ç. ile K.Ç.'nin kardeşi M.Ç ve oğlu B.Ç arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı çatışma çıkmış, şüpheliler kayıplara karışmıştı.
Amatör kamera tarafından da görüntülen çatışmada çevredeki bir ev, işyeri ve bazı araçlara kurşun isabet etmiş; olay yerinde 26 boş kovan ile 5 mermi çekirdeği bulunmuştu.
TESLİM OLDULAR
4 şüpheli, olayda kullanılan 4 tabancayla birlikte Alemdağ Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olayın arşiv görüntüleri
-Şüphelilerin emniyete getirilmesi
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