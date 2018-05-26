Çekmeköy'de toprak kayması: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de toprak kayması sonucu göçük altında kalan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Alemdağ Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, yağmur ve atık su kanalında kepçeyle yapılan çalışma sırasında toprak kayması yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan Bekir Asılı hayatını kaybetti. Asılı'nın cesedi, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Olay sırasında kepçeyi kullanan operatör S.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

