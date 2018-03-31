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Çekmeköy'de trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:03 | Son Güncelleme

Çekmeköy'de trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'deki trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Timur Karaman'ın kullandığı 34 ST 5307 plakalı otomobil, Şile otobanından Ümraniye istikametine seyir halindeyken takla atarak Büyük Çamlıca Fidanlığı'na devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan sürücü Karaman'ın eşi Dilek Karaman itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan sürücü Karaman, eşi Dilek Karaman ile otomobildeki Kadir Koca, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Çekmeköy trafik kazası

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