Çekmeköy'de yangın

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilenirken ev kullanılamaz hale geldi.
Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Caddesi üzerindeki bir apartmanda sabah saat 06.00'da yangın meydana geldi. Apartmanın birinci katından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.
Kısa sürede yangına müdahale eden Yenidoğan itfaiye ekibi, mahsur kalanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenenler Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.
Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası
Rusya hazırlık yapıyor! ABD müdahale ederse vuracaklar
Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda
Bağcılar'da otoparka silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Ağrı'da askeri araç devrildi: 9 asker yaralandı
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Herkes onu arıyordu! 2 yaşındaki Ege böyle bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum