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Çekmeköy'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 07:31 | Son Güncelleme

İstanbul Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi, ev kullanılamaz hale geldi.

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilenirken ev kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Caddesi üzerindeki bir apartmanda sabah saat 06.00'da yangın meydana geldi. Apartmanın birinci katından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden Yenidoğan itfaiye ekibi, mahsur kalanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenenler Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.

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Çekmeköy yangın

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