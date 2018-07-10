Çekmeköy'de zincirleme trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy’de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası, araç trafiğinin aksamasına neden oldu.

Şile Otoyolu'ndan Taşdelen istikametine seyir halindeki plakası belirlenemeyen bir otomobil ile 34 NK 4175 ve 48 L 1525 plakalı otomobil ile 34 RJ 3864 otomobil, tünel çıkışında sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birbirine çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir otomobilin çarpmanın etkisiyle ters döndüğü kazada, yaralanan olmazken otoyol yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

Hareket kabiliyetini kaybeden otomobillerin çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

