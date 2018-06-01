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Çekya Afganistan ve Irak'taki asker sayısını artırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:18 | Son Güncelleme

Çekya Afganistan ve Irak'taki asker sayısını artırıyor

PRAG (AA) - Çekya'da hükümetin Afganistan ve Irak'taki asker sayısını artırma planı parlamentoda onaylandı.

Parlamentodan onay alan plana göre, Çekya 2020'ye kadar Afganistan'daki asker sayısını 230'dan 390'a, Irak'taki asker sayısını 49'dan 110'a çıkaracak.

Planda ayrıca Afrika'ya Avrupa Birliği gücü olarak 120 askerin gönderilmesi de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan asker çekya parlamento

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