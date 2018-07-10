Çekya'da Adalet Bakanı istifa etti

PRAG (AA) - Çekya Adalet Bakanı Tatana Mala, akademik çalışmalarında intihal yaptığı suçlamaları nedeniyle istifa etti.

Çekya'da 13 gün önce Adalet Bakanlığına getirilen Tatana Mala, yaptığı açıklamada, akademik çalışmaları hakkında yapılan intihal suçlamalarını kabul etmediğini belirterek, üyesi olduğu Gayri Memnun Halk Hareketine (ANO) ve yeni kurulan hükümete zarar gelmemesi için istifa ettiğini söyledi.

Başbakan Andrej Babiş de intihal iddialarına inanmadığını ancak Mala'nın istifasının cesur bir adım olduğunu kaydederek, ''Eğer istifa etmemiş olsaydı sadece partiye değil, parlamentoda yapılacak hükümetin güven oylamasına da zarar vermiş olurdu.'' diye konuştu.

Babiş ayrıca, Cumhurbaşkanı Milos Zeman'dan Adalet Bakanlığına geçici olarak kendisini atamasını isteyeceğini ifade etti.

Çekya'da 20-21 Ekim 2017'de yapılan genel seçimlerden ANO partisi yüzde 30'luk oy oranıyla birinci parti olarak çıkmış, Sosyal Demokrat Parti ise yüzde 7,3 oy almış ve yaklaşık 9 ay süren koalisyon görüşmeleri geçen ay sonuçlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Zeman, ülkede yaklaşık 9 ay süren koalisyon görüşmeleri sonucunda uzlaşılan azınlık hükümetini 27 Haziran'da onaylamıştı.

Azınlık hükümeti için yarın Mecliste güven oylaması yapılacak.

