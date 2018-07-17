Çekya'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı istifa etti

PRAG (AA) - Çekya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Petr Krcal, akademik çalışmalarında intihal yaptığı suçlamaları nedeniyle istifa etti.

Seznam.cz haber sitesine göre, Çekya'da yaklaşık 3 hafta önce Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığına getirilen Petr Krcal, akademik çalışmalarında intihal yaptığı suçlamaları dolayısıyla istifa ettiğini açıkladı.

Krcal, gazetecilere yaptığı açıklamada, akademik çalışmalarında büyük gayret gösterdiğini ancak çalışmalarında herhangi bir yanlış bulunduğu takdirde bunu kasıtlı olarak işlemediğini savunarak, hem hükümete hem de partisine yük olmamak için istifa ettiğini söyledi.

Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (CSSD) Başkanı Jan Hamacek ise Krcal'ın yerine Jana Malacova'yı bakan adayı olarak gösterdiğini bildirdi.

Çekya'da geçen hafta Adalet Bakanı Tatana Mala da akademik çalışmalarında intihal yaptığı suçlamaları nedeniyle istifa etmişti.

Çekya’da Gayri Memnun Halk Hareketi (ANO) ve CSSD tarafından kurulan azınlık hükümeti, 12 Temmuz'da mecliste güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

