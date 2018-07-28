Çekya'dan AB Komisyonu'nun sığınmacı önerisine tepki

PRAG (AA) - Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun mülteci kabul eden AB üyesi ülkelere her bir mülteci için 6 bin avro vermeyi teklif etmesine tepki gösterdi.
Mülteci konusunda sert tutumuyla bilinen Başbakan Babiş, Pravo isimli gazeteye yaptığı açıklamada, düzensiz göçün Avrupa dışında durdurulması ve iltica başvurularının da benzer şekilde Avrupa dışında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
AB Komisyonu'nun mülteci kabul eden AB üyesi ülkelere her bir mülteci için 6 bin avro verme teklifinde bulunmasına tepki gösteren Babiş, ''AB Komisyonu'nun teklifi anlamsız ve kabul edilemez.'' diye konuştu.
İnsan kaçakçılarına karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirten Babiş, Avrupa'nın ise düzensiz göçmenleri kabul etmemesi gerektiğini öne sürdü.
Bazı AB üyesi ülkelerde göçmen sayısının yerel halkın nüfusunu geçtiği iddiasında da bulunan Babiş, aynı durumun Çekya'da da gerçekleşmesini istemediğini kaydetti.
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