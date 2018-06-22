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Çekya'dan sınır güvenliği açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 23:29 | Son Güncelleme

Çekya Başbakanı Andrej Babis: - "Eğer Berlin ve Viyana sınırlarını kapatırsa Prag da onları izleyecek"

PRAG (AA) - Çekya Başbakanı Andrej Babis, sığınmacı krizi nedeniyle Almanya ve Avusturya'nın sınırlarını kapatması durumunda ülkesinin de aynı yolu izleyeceğini söyledi.

Başbakan Babis, katıldığı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, konunun, Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel ile Almanya İçişleri Bakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer arasındaki sığınmacı ve iltica politikası konusunda görüş ayrılığı dolayısıyla gündeme geldiğini belirtti.

Babis, 21 Haziran'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) + Avusturya Zirvesi'nde Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, Almanya'nın sığınmacıları sınırından geri yollamaya başlaması durumunda ülkesinin de aynı adımı atacağını söylediğini kaydetti.

Avusturya ve Almanya'nın sığınmacı krizi dolayısıyla sınırlarında kontrollere başlaması durumunda Çekya'nın da benzer adımlar atacağına dikkati çeken Babis, ''Eğer Berlin ve Viyana sınırlarını kapatırsa Prag da onları izleyecek.'' dedi.

Mültecilere Avrupa Birliği (AB) dışında toplama kampları yapılması gerektiğini savunan Babis, AB'nin güneydeki üyelerinin üzerinde her geçen gün sığınmacı baskısının arttığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
çekya Çekya Başbakanı Andrej Babiş

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