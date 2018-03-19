Çekya’nın Salih Müslüm kararı

PRAG (AA) - Prag savcılığı, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Türkiye’ye iadesine ilişkin sürecin durdurulduğunu ve dosyanın kapatıldığını duyurdu.
Prag savcılığından yapılan açıklamada, Müslüm’ün artık Çekya sınırları içerisinde bulunmadığı ve Çekya toprakları dışındaki yerlerin Çek egemenliği altında olmadığı kaydedildi.
Açıklamada, Müslüm’ün iadesine ilişkin sürecin durdurulduğu ve konuya ilişkin dosyanın kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin terör örgütü eski eş başkanı Müslüm’ün geçici tutukluluk ve iadesini görüldüğü ülkelerden talep edebileceği belirtildi.
Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslüm geçen ay Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınmış, Türkiye’nin 40 günlük geçici tutuklama talebi üzerine çıkarıldığı Prag Şehir Mahkemesi tarafından serbest bırakılmıştı.
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