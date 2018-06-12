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CELAL ADAN: KANDİL'DE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KAFASINA MERMİLER ÇAKILIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 17:36 | Son Güncelleme

  Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, “Kandil'de şekilenmiş terör örgütünün kafasına şuanda mermiler çakılıyor ve Türkiye büyük bir beladan kurtarılıyor.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL (DHA)
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, “Kandil'de şekilenmiş terör örgütünün kafasına şuanda mermiler çakılıyor ve Türkiye büyük bir beladan kurtarılıyor. TSK'ya başarılar diliyoruz ve iradenin sonuna kadar arkasındayız" dedi.
Celal Adan, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'da PERPA esnafını ziyaret etti. Adan'ı ve beraberindeki heyeti PERPA İş Hanı Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Sezgin ve Mithat Yümlü karşıladı. Kısa bir esnaf ziyaretinin ardından açıklama yapan Adan, “Şuanda, aşağı yukarı 30 yıldır milletin beraberliğine kurşun sıkan ve her gün gül bahçesine gönderircesine şehir vermemize sebep teşkil eden terör örgütünün üssü olarak, yurt dışından bazı destekler alan Kandil'de şekilenmiş terör örgütünün kafasına mermiler çakılıyor ve Türkiye büyük bir beladan kurtarılıyor. TSK'ya başarılar diliyoruz be iradenin sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı.
Adan açıklamanın devamında, “Türkiye'de büyük bir süreçten geçtik. Bizi son derece üzen hadiseler oldu. Türk siyasi hayatında olmamış bir süreç yaşanıyor. 15 Temmuz Türk devletini çökertme operasyonudur. Devletin içine sızmış güçlerin ve milletin adını kirleten bu unsurlar Meclis'i bombaladılar. Türk Devlet geleneğini çökerttiler. Genel Kurmay Başkanı'nın ellerini kelepçelediler. Milletimizin can noktasındaki özel harekatı bombaladılar. Özel kuvvetleri bombaladılar ve Cumhurbaşkanı'nı ve Başbakanı öldürmek istediler. Siyaseti ve devleti çökertmek istediler. Tankların altından çıkarak, darbecileri, şeref yoksunu birilerini tarihe gömecek iradeyle milletimiz darbeye karşı çıktı. İşte o gün darbelerin altından Cumhurbaşkanlığı ittifak sistemi, cumhur ittifakı doğdu. Cumhur İttifakı MHP ve AKP ittifakı değil Türkiye ittifakıdır“ diye konuştu.
“MHP'nin birinci önceliği bu alçak hain, dış destekli onursuzluğa karşı durmaktır" diyen Celal Adan, "Burada milletimizle paylaşmak istiyorum. 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyen alçaklar, milletin huzuruna nasıl çıkıyor. Utanmadan bize saldırdılar. MHP neden AKP ile birlikte diye saldırdılar. Oysa MHP Türk Milleti ile beraberlik noktasında bir iradeye öncülük ediyordu. Artık buradan sesleniyorum. Ortadoğu'da hiçbir şey bozkurt işaretsiz çözüme kavuşamaz. 24 Haziran'daki seçimlerde Cumhur İttifakı kazancak ve Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanın dile getirdiği gibi, Türk devletinin yönetimi AK parti ve MHP Kadroları tarafından yönetilecektir." ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:
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-Celal Adan'ın basın toplantısı
-PERPA'da yapılan esnaf ziyareti

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