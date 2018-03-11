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Celal Adan: Milli ittifak şu anda 70'lere dayanmış durumdadır

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 23:52 | Son Güncelleme

MHP'liler, İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, 'Ağıtlarla Şehitlerimizi Anıyor, Dualarla Kızıl Elma'ya Gidiyoruz' etkinliğinde buluştu.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA)-MHP'liler, İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, 'Ağıtlarla Şehitlerimizi Anıyor, Dualarla Kızıl Elma'ya Gidiyoruz' etkinliğinde buluştu. Etkinliğe katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın hedefinde Cumhur İttifakı'na karşı olanlar vardı. Adan, ittifakın oyunun şu an yüzde 70'lerde olduğunu söyledi. Toplantı sonunda partiye yeni katılanlara rozetleri takıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından Kağıthane Yahya Kemal Beyatlı Spor Kompleksi'nde 'Ağıtlarla Şehitlerimizi Anıyor, Dualarla Kızıl Elma'ya Gidiyoruz' etkinliği düzenlendi. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş ve MHP İstanbul İlçe başkanları katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan toplantıda Celal Adan bir konuşma yaptı.

"MHP BİTTİ' DİYENLERE ŞAMAR VURDUNUZ"

Salonda bulunanlara seslenen MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "MHP bitti' diyenlerin kirli yüzüne büyük bir şamar vurdunuz. Türkiye'yi iki başkentli düşünenler vardı. Bir tarafta 'Diyarbakır', bir tarafta 'Ankara' diyenler vardı. Onlar hüsrana uğradılar. Ama ben size, şu tarihe tanıklık yapan, şu salondan bir şey daha söylemek istiyorum. Siyaseti 15 Temmuz öncesinin gelenekleriyle devam ettirenlerin sonu hüsran olacaktır. Millet iradesiyle seçilmiş bir iktidarı, dışarıyla iş birliği yaparak, aldattıkları, kandırdıkları subaylar marifetiyle düşürmek isteyenlere karşı millet iradesinin yanında saf tutmayanlar ihanetle eş değer politika üretmişlerdir" dedi.

Adan, "O gün 'Milliyetçi Hareket Partisi demokrasiyle, milliyetçilik ruh ikizidir' diyen düşüncesine uygun bir şekilde milletin seçtiği; dışarıdaki iş birlikçileriyle, Özle Harekat'ı bombalayarak, meclisi bombalayarak, asker vurarak, polis vurarak, Cumhurbaşkanı'nı öldürmeyi planlayarak ortaya çıkmış olan güce karşı; üç hilalli bayrağın altında, Türk milletinin sözcüsü olmuş, yüreğini koymuş, o gün millet iradesini düşürmek üzere yabancılarla iş birliği yaparak olgunlaştırılan düşüncenin bir tarafında biz milletin iradesinin yanındaydık. Bir taraftaysa alçakça, onursuzca 15 Temmuz alçaklığını, şerefsizliğini 'kontrollü darbe' diyerek FETÖ terör örgütüne yardım etmek isteyen siyasi görüşler vardı" diye konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 70'LERDE"

Celal Adan sözlerine şöyle sürdürdü:

Milli İttifak şu anda 70'lere dayanmış durumdadır. Sokakta gördüğümüz budur. Bu birlikteliği kıskananlar 15 Temmuz öncesi siyaseti devam ettirerek fesat, fitneyle bu işi sabote etmek istiyorlar. Bu salonu dolduranlar Milli İttifak'ın ne kadar güçlü olduğunun işaretini vermektesiniz. Siz kısacası Türkiye'yi bölmek isteyenlere, Türkiye'deki siyaseti tanzim etmek isteyen alçaklara, onursuzlara ders veriyorsunuz. Mahalli seçimlerde, hem de genel seçimlerde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde onlara gerekli dersi milletimiz verecektir. Biz koltuk peşinde değiliz. Biz, milletimizin birliğinden yanayız, beraberliğinden yanayız. O endişeye gittiği zaman, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapacağı tek görev, onun üzerinden silindirler geçmeden, tanklar geçmeden Türkiye'yi kimse bölemez. Ezanı hür, bayrağı hür Türkiye'yi kimse söndüremez.

PARTİYE KATILANLARA ROZETLERİ TAKILDI

Adan'ın konuşmasının ardından İstanbul'da partiye yeni katılan isimlere rozetleri takıldı. Partiye katılanların ağırlıklı olarak gençler olduğu gözlemlenirken rozetlerini Celal Adan ve İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş taktı.

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