Celal Adan'dan Akşener'e yalanlama

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Adan'ın kendisini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le görüştürdüğü iddiasına ilişkin, ''Absürt bir şey. Yalan söylüyor. Gündemimizi berbat edeceksiniz.'' dedi.
Adan, Şişli'deki Perpa Ticaret Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Meral Akşener'in iddialarını ciddiye almadığını dile getirdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, ''Absürt bir şey. Yalan söylüyor. Geçin gidin. Gündemimizi berbat edeceksiniz. Gelip buna kilitlenecek. Ben muhatap almak istemiyorum. Yalan söylüyor.'' ifadelerini kullandı.
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