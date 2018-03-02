Celal Şengör'den olay sözler: Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ve Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celâl Şengör, dünyanın ilk atlası olarak bilinen el yazması kitabın tanıtım toplantısında, ‘Osmanlı İmparatorluğu’na altın çağını yaşatan Padişah’ olarak bilinen ve Avrupalıların ‘Muhteşem Süleyman’ olarak adlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman (1. Süleyman) hakkında çok tartışılacak sözler söyledi. Prof. Dr. Şengör, toplantı esnasında basın mensuplarının sorularını cevaplarken, Fatih Sultan Mehmet ve Pîrî Reis’in kişiliklerinden bahsettiği sırada, “Coğrafi kitaplara olan merakı müthiş. Coğrafya hastası bir sürü şeyi topluyor. Ben onu diyorum; Pîrî Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır. Fatih zamanında Pîrî Reis olaydı inanır mısınız bugün bizim sömürge imparatorluğumuz vardı. Çok samimi söylüyorum bugün biz Amerika’ya falan gitmiştik” dedi. "CELAL HOCA'YI DAHA FAZLA KONUŞTURMAYALIM"



Bunun üzerine toplantının moderatörlüğünü yapan Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı ise, Şengör’ün konuşmasının ardından, “Tamam mı, yeter midir arkadaşlar? Celal Hoca’yı daha fazla konuşturmayalım da yarın internette hakkında olumsuz şeyler okumayalım” ifadelerini kullandı.

Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman’a hakaret eden Celal Şengör, daha önce katıldığı bir televizyon programında, "Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine, 'Ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum' demiş. Bunu söyleyen Bayezid'in kendisi" şeklindeki sözleriyle de büyük tepki çekmişti. SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI



Twitter üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Nuri Yaşar, “Celal Şengör, yıllardır ders veren bir jeoloji hocası. Boş konuşmaları ve beş para etmez birçok güncel kitabı var ama tek faydalı olacağı kendi bilimsel alanında öğrencilerine bırakacağı bir ders kitabı bile yok. Celal Şengör’ün öğrencileri hala merhum İhsan Keten Hoca’nın kitaplarını okuyorlar, el insaf” dedi. "FATİH BİTTİ ŞİMDİ KANUNİ'YE HAKARET EDİYOR"



Sultan Abdülhamid Han'ın 4’üncü kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu ise büyük tepki göstererek, “Sen nasıl bir Profesörsün, nasıl bir bilim adamısın. Fatih Sultan Mehmed bitti şimdi Kanuni Sultan Süleyman’a hakaret ediyorsun. Bence kusura bakma salak olan sensin” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları, Celal Şengör’ün hakaret içeren açıklamalarından sonra Twitter üzerinden şu yorumlarda bulundular: “Celal Şengör, Kanuni Sultan Süleyman’a salak demiş! Şimdi savcıları göreve çağırıyorum bu adam halkı kin ve düşmanlığa tahrik ediyor! Ünlüleri bu adam hakkında yazılar yazmaya çağırıyorum. Medyayı bu adamı boy boy manşet yapmaya çağırıyorum. Bekleyip göreceğiz.” “Neymiş, Kanuni Sultan Süleyman salağın tekiymiş! Söyleyen kim? Prof. Celal Şengör. Daha önce de Fatih'in Müslümanlığını tartışan bir adam. Kesip attıkları tırnak bile olamayacak insanların tarihi şahsiyetleri böylesine yerden yere vurdukları başka bir ülke var mıdır acaba?” “Celal Şengör bu kez de Kanuni Sultan Süleyman'a ‘salak’ demiş. Celal hocam ben hiç jeolojik etüt yapan bir tarihçi görmedim. Sen de işini yap lütfen.” “Celal Şengör haddini bilmedikten sonra, ilim bilse kaç yazar” CELAL ŞENGÖR KİMDİR?



Celal Şengör, 24 Mart 1955 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1973 tarihinde Robert Koleji'ni bitirdikten sonra 1978'de ise State University of New York at Albany'den Jeolog olarak mezun oldu ve aynı üniversiteden 1979'da yüksek lisansını bitirdi.