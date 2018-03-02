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Celal Şengör'den olay sözler: Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 12:01 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Celal Şengör, “Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ve Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celâl Şengör, dünyanın ilk atlası olarak bilinen el yazması kitabın tanıtım toplantısında, ‘Osmanlı İmparatorluğu’na altın çağını yaşatan Padişah’ olarak bilinen ve Avrupalıların ‘Muhteşem Süleyman’ olarak adlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman (1. Süleyman) hakkında çok tartışılacak sözler söyledi.

Prof. Dr. Şengör, toplantı esnasında basın mensuplarının sorularını cevaplarken, Fatih Sultan Mehmet ve Pîrî Reis’in kişiliklerinden bahsettiği sırada, “Coğrafi kitaplara olan merakı müthiş. Coğrafya hastası bir sürü şeyi topluyor. Ben onu diyorum; Pîrî Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır. Fatih zamanında Pîrî Reis olaydı inanır mısınız bugün bizim sömürge imparatorluğumuz vardı. Çok samimi söylüyorum bugün biz Amerika’ya falan gitmiştik” dedi.

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"CELAL HOCA'YI DAHA FAZLA KONUŞTURMAYALIM"

Bunun üzerine toplantının moderatörlüğünü yapan Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı ise, Şengör’ün konuşmasının ardından, “Tamam mı, yeter midir arkadaşlar? Celal Hoca’yı daha fazla konuşturmayalım da yarın internette hakkında olumsuz şeyler okumayalım” ifadelerini kullandı.

Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman’a hakaret eden Celal Şengör, daha önce katıldığı bir televizyon programında, "Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine, 'Ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum' demiş. Bunu söyleyen Bayezid'in kendisi" şeklindeki sözleriyle de büyük tepki çekmişti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Twitter üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Nuri Yaşar, “Celal Şengör, yıllardır ders veren bir jeoloji hocası. Boş konuşmaları ve beş para etmez birçok güncel kitabı var ama tek faydalı olacağı kendi bilimsel alanında öğrencilerine bırakacağı bir ders kitabı bile yok. Celal Şengör’ün öğrencileri hala merhum İhsan Keten Hoca’nın kitaplarını okuyorlar, el insaf” dedi.

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"FATİH BİTTİ ŞİMDİ KANUNİ'YE HAKARET EDİYOR"

Sultan Abdülhamid Han'ın 4’üncü kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu ise büyük tepki göstererek, “Sen nasıl bir Profesörsün, nasıl bir bilim adamısın. Fatih Sultan Mehmed bitti şimdi Kanuni Sultan Süleyman’a hakaret ediyorsun. Bence kusura bakma salak olan sensin” ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya kullanıcıları, Celal Şengör’ün hakaret içeren açıklamalarından sonra Twitter üzerinden şu yorumlarda bulundular:

“Celal Şengör, Kanuni Sultan Süleyman’a salak demiş! Şimdi savcıları göreve çağırıyorum bu adam halkı kin ve düşmanlığa tahrik ediyor! Ünlüleri bu adam hakkında yazılar yazmaya çağırıyorum. Medyayı bu adamı boy boy manşet yapmaya çağırıyorum. Bekleyip göreceğiz.”

“Neymiş, Kanuni Sultan Süleyman salağın tekiymiş! Söyleyen kim? Prof. Celal Şengör. Daha önce de Fatih'in Müslümanlığını tartışan bir adam. Kesip attıkları tırnak bile olamayacak insanların tarihi şahsiyetleri böylesine yerden yere vurdukları başka bir ülke var mıdır acaba?”

“Celal Şengör bu kez de Kanuni Sultan Süleyman'a ‘salak’ demiş. Celal hocam ben hiç jeolojik etüt yapan bir tarihçi görmedim. Sen de işini yap lütfen.”

“Celal Şengör haddini bilmedikten sonra, ilim bilse kaç yazar”

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Celal Şengör, 24 Mart 1955 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1973 tarihinde Robert Koleji'ni bitirdikten sonra 1978'de ise State University of New York at Albany'den Jeolog olarak mezun oldu ve aynı üniversiteden 1979'da yüksek lisansını bitirdi.

1981'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi, Genel Jeoloji kürsüsünde asistan olarak görev yapmaya başladı. 1982'de de State University of New York at Albany'den doktora aldı. 1984 yılında Londra Jeoloji Cemiyeti'nin Başkanlık Ödülü'nü, 1986'da TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü kazandı. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalında doçent oldu.

1988'de Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi'nden şeref bilim doktoru unvanına sahip oldu. 1990 yılında Academia Europaea'ya kabul edilden Celal Şengör, aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. Yine 1991 yılında Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülünü kazandı. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükseldi.

Celal Şengör, ileri seviyede İngilizce, Fransızca ve Almanca bildiğini ifade ederken; Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Osmanlı Türkçesini okuyabildiğini de söylemiştir.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Celal Şengör Kanuni Sultan Süleyman istanbul teknik üniversitesi

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Okuyucu Yorumları 134 yorum
biri bu "salağın tekini" kurmuş, piyasaya atmış. eski osmanlı sultanlarına saldırıp duruyor. ee yetersiz olunca ne yapsın? bir yerlere saldırarak prim yapmaya çalışıyor. zeka eksik zeka...
@tturgut_2016 Senin gibi cahiller bilip bilmeden konusur anca, kanuni hakkinda iki kelime konusamayacak müsveddeler simdi cikmis kanuniyi savunuyor.
@tturgut_2016 ASIL SALAK SEN VE SENİN GİBİ KAFASINI KUMA GÖMENLER.CELAL ŞENGÖR ULUSLARARASI BİLİMLER AKEMDEMİSİ ÜYESİ.GEÇMİŞE BİR BAK KAÇ TANE TÜRK BU MEVKİYE GELMİŞ.SENİN REİSİNİN DİPLOMASI BİLE YOK.ÖN KAPIDA NA MÜNÜT ARKADAN YES PİLİZ
@tturgut_2016 padişahlara saldırmıyor salak olana salak diyor devamında ne diyor Fatih zamanında olsaydı durum çok farklı olurdu diyerek FAtih'inde hakkını teslim ediyor nerenizle okuyorsunuz yazıları yahu.
@tturgut_2016 oraya üye olmak için onlar gibi dusunmen lazım cok zor birsey degil...sen ilk olarak kafanı kumdan cıkar bedenide camurdan cıkar...sen ve senin gibiler elvet birgun defolacak...bizi dusmanlar degil sizin gibiler zarar veriyor...gecmişe bir bak bakalım kactane muslüman bu seviyeye gelmiş dıyorsun :))sen iln olarak tarihine bir bak bakalım osmanlı kımleri yatırıp kaldırmıs..
@berkuygurc Kendi atasına saldıran itin elbette ağzına çarık sıkıştıracaklar ki devamı gelsin.
@berkuygurc Heeee yani bu mevkiye gelince istediğin kadar hakaret etmek bağırmak çağırmak pervasızca düşüncesizce hoş görüden uzak hakaretler yağdırmak serbestmi oluyor. Belli bir mevkiye gelmiş prof olmuş ama adam olamamış insan olamamış bu gayet açık ve net.
sen kimsin ki sultan suleymana laf soyluyorsun bunamis pacavra adam sanip dinlemek bile insana zul igrenc musfette
@belendag Kendisi Türk cocugudur kanuni gibi rus kirmasi degildir, Türk olan oglunu katledip rus kirmasi cocugu tahta oturtmadi.
@marjinalawyer Ateist profösör'ün ne söylediğinin benim nazarımda hiç bir kıymeti yoktur. Eğer başarılı bir bilim adamı ise Allah hidayet versin. Yok sıradan bir bilim adamı ise Allah tez zamanda kahrü perişan eylesin.
ulan sanki sen çokmu zekisin sıfatına bak bi kere sıfatında hayır yok sultan süleymana salak diyen gerizekalıya bakıyorum şuan bende mal
@brian_2017 Celal hocada ki beynin yüzde biri bile yoktur send yaptigin yorumun düzeyinden anlasiliyor zaten. kanun hakkinda ne biliyorsun da konusuyorsun
1-EDEP eksiği, 2-Fikri saplantılı,önyargılı, 3-SÖMÜRGE için düşüncelerini okudum ,Demek ki O da emperyalist,sömürücü ve zalim fikirlere sahip ki bunu ifşa etti. 4-46 YIL PADİŞAHLIK yapan,dünyanın BÜYÜK PADİŞAH ve devlet adamlığını kabul ettiği birine bu KARACAHİLİN demesi ile o dediği kendisidir. HOŞ O HEM SALAK HEMDE dengesiz SOLAK.
@ilhansafa kanuni Türk tarihine darbeyi rus kirmasi oglunu tahta cikartarak vurmustur
@ilhansafa SAYIN ŞENGÖR SENİ SEVİYORYUZ VE ANLIYORUZ.BU HÜLOĞLAR BİRŞEYDEN ANLAMAZ.SADECE YER,İÇER,ÜRER YER GELDİĞİNDEDE HÜLOĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ DİYE BAĞIRIR.
@ilhansafa O padişah dediğin kişinin Türk düşmanı birisi olduğunu biliyor musun.
bu gerizekalı kimim adamı çözemedim. peygambere,padişahlara verip veriştiriyor. tipine bakarsanda vatikan papazı.
vatikanı en son kim ziyaret etti
Oğlunu boğduran adama ne denir. Bilmek isterim.
CELAL SENGÖR GERCEKLERI KONUSUYOR KIMSE BOSUNA KIZMASIN
@marjinalawyer SEN DE CELAL GİBİ DÖNMELERDENSİN DEMEK.PÜH SURATINIZA
prof. ünvanı almış embesil. sen kimsin de bütün dünyanın ''muhteşem'' olarak adlandırdığı devletin başına böyle hitap ediyorsun. soyunda kuyruk acısı varsa açıkça söyle de ne mal olduğunu herkes bilsin.
AVRUPANIN VE DÜNYANIN HEMEN HEMEN ÇOGUNUN MUHTEŞEM DEDİĞİ BİR SULTANA BÖYLE NE OLDUGU BELİRSİZ İNSANLARI KONUŞTURANLARA YAZIKLAR OLSUN, İLK ÖNCE Bİ KENDİ TİPİNE BAK CELAL HOCAMISIN NESİN
@turbey_1907 ne oldugu belirsiz mi
@marjinalawyer evet
@turbey_1907 görende diyecek tarih ve kanuni uzmanı adam doğruyu söylüyor kanuninin yaptığından çok hatası zararı olmuştur osmanlıya bilmiyorsan tarafsız gözlerden bir kaç yerli yabancı kaynaktan araştır tarihinide öğren
Kanuni salaktı da bir tek sen mi varsın akıllı. Saçma sapan konuşarak gündeme gelmeye çalışıyor. Okumakla adam olunmaz eşşşşeklik baki kalır.
AYNAYA BAK SALAĞI GÖRÜRSÜN
@amaslakci boş konuşma
@amaslakci bak biliyorsun salaklar nerede olduğunu....
@amaslakci Hangi akıllı baba Allah'ın verdiği canı alır. Üstelik kendi çocuğu. Ceza vermenin ve etkisiz hale getirmenin bin türlü yolu varken. Hem de süzme salak.
ağzı olan konuşuyor Kanuni de hatasız deildi elbette her insan gibi hataları yanlışları olmuştur Atatürk te bir İnsandı onunda hataları olmuştur Reis te öyle Sizde bizde öyle çıkıpta "hayır ! Ben hatasızım" yada " hayır! O HATASIZDIR" iddiasında olan SALAKLAR varsa ayrı mevzu
Sen onun tırnağı olamazsın o tarihe adını altın harflerle yazdı ama seni hiç bir yerde yazmayacaklar tarihe adını yazmış bir insana gıyabında hakaret eden cahil yobaz sözde tarihçi bozuntusu bu şekilde gündeme geleceğini zannediyosan yanılıyosun biraz edep haysiyet şeref varsa çıkıp özür dileyeceksin.....
Kanuni Sultan Süleyman han a salak demek senin haddine değildir.
doğru demiş viyana yenilgisinden sonra önlem alamadı gelecek için seferde öldü sonra osmanlının gerilemeside böylece başlamış oldu
amerika şu anda bile hala kanuni nin fikirlerinden yararlanıyoruz diyor. siyasi bir deha dır bu kim miş de konuşuyor.:)
CELAL SENGÖR TÜRKIYE'NIN BIR NUMARALI BILIM INSANIDIR
@marjinalawyer böyle bilim adamı olmaz olsun..istemiyoruz..
HELAL OLSUN CELAL HOCAM ADAMSIN
salak sensin o sacları beyazlatmışın ama boşuna,
Öküz Başlı Antilop
CELAL ŞENGÖR BU ÜLKENİN YETİŞTİRDİĞİ EN ÖNEMLİ BİLİM İNSANIDIR.HERKEZ ULUSLARARASI BİLİMLER AKEDEMİSİ ÜYESİ SEÇİLEMEZ.CELAL ŞENGÖR BOŞ KONUŞMAZ.BAZILARI OSMANLIYLA YATIP OSMANLIYLA KALKIYOR.BİRAZ KAFANIZI GÖMDÜĞÜNÜZ YERDEN ÇIKARIN.
bence herkes işini yapsın bırakın tarihimizi tarihçiler yorumlasın sanki muhterem Kanuniyle yaşamış sanırsın bugünlerde herkes akılına geleni söylüyor
@nbeceren lafa bakınız tarihçiler peki kanuniylemi yaşamışda bilme ve konuşma hakkında sahipler??
DOĞRU SÖZE NE DENİR.HER İNSAN BİRAZ ARAŞTIRMA YAPMALI.ÜZERİNE YAPIŞAN DİNİ SİMGE VE ECDAD FEODALİZMİNDEN KURTULMALI.CELAL HOCA VE ONUN GİBİ BİLİM İNSANLARI TANRISAL OLAYLARIN BİRER HİKAYEDEN İBARET OLDUĞUNU GERÇEK OLAN JEOLOJİK BİLİMİN SUNDUĞU KANITLAR İNSANLARA YANSITILMALIDIR
Ne söylediğin kadar nasıl söylediğinde önemlidir.Piri Reis Kanuni zamanı değilde Fatih zamanında yaşasaydı Amerikayı vs biz keşfederdik dese bu kadar tepki olmazdı.
Celal Hoca Viyanalı galiba. Bir hazımsızlığı var belli ki...
kısmen doğru ancak doğruyu anlatırken düzgün kelime kullanmak ve tahrik etmemek gerekir Bir devlet adamının başarılı olup olmadığı bir öncekinden devraldığı neydi kendi döneminde ne yaptı o şekilde baklam doğrudur Aynı denklem bu gün içinde geçerlidir sultan Süleyman bana göre çok başarılı değildiçünki devleti Babası yavuzdan aldığında hazine dolu askeri alanda da dünyada en güçlüydü ani süleyman hazıra konmuş burada dikkat edilecekkonu peki süleyman aldığı devleti kendinden sonrakine aynı güçlü şekilde devredbilmişmi tabi bunları konuşurken düzgün konuşmak önemlidir
Adam görüşünü açıklamış bütün osmanlı padişahları olağanüstü değildi sonuçta içleridne salakta vardı delide ulu hakan diye yutturmaya çalıştıkları embesilde vardı
@scubaayhan üstad geçmişine hakareti görüş olarak açıklamak yanlış.sonra biride kalkıyor Atatürke küfür ediyor oda görüşümü söyledim diyor..en iyisi hiç hakaret etmemek değil mi?
AMERİKAYA BİR GEMİ GÖMEN GÖNDERSELERDİ ŞİMDİ AMERİKA BİZİMDİ.
kanuni rus kirmasidir zaten rus kirmasi oglunu tahta gecirmis Sehzade Mehmeti öldürtmüstür
alkolmu almiss
Kanuni Sultan Süleyman o dönem tüm dünya tarafından kabul görmüş muhteşem bir liderdi. Fakat; Piri Reis bu gün bile üzerinde bir çok noktası hala aydınlatılamamış olan, o dönemin şartlarında muhteşem dünya haritası çizecek kadar kadar süper zeki bir insanken, İbrahim Paşa gibi devlet içerisinde kendi kadrosunu oluşturmaya çalışan bir paşanın safında neden yer aldı? Bu kadar zeki bir insan bu ahmaklığı neden yaptı? Onu sorgulamak gerekiyor diye düşünüyorum.
salağın hası sensin
Osmanlı Devleti'ni en büyük sınırlarına ulaştıran Sultan'a 45 yıl saltanat sürmüş bir padişaha bu nasıl bir saygısızlıktır. Hiç mi tarihe ecdadına saygın yok be adam. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Devleti 21 eyalet ve 250 sancak ile AsyaAvrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtaya yayılmış olan bir imparatorluk olmuştur. Devletlerin karşısında tir tir titrediği bir hükümdara bu laflar çok ayıp
bazıları sapıtıyor kanuni zamanında osmanlı toraklarının en geniş zamanı oldugunu herhalde bilmiyorlar dünya tanımış bu kafalar tanımıyor fazla lafa gerek yok hani bazıları akademisyen gecinir gizli gizli de vatan hainliginden geri kalmaz
Bir tarafta Atatürk düşmanlğı yapılıyor önür tarafta Ecdad düşmanlığı..ne ulan sizin derdiniz?nedir sizden çektiğimiz.oturun oturduğunuz yerde.
bu adam çok cahil kim bunu profösör yapmış kim diploma vermiş bilmiyorum ama cahilin önde gideni böyle adamları o kadar deyerli yere kim gedirmiş bu adamın muslumanlığından bile şube ederim
Evet dizi filmdeki Sultan Süleyman salağın biri...saraydan haremden çıkmıyor.
ne bildinki?
hasta ruhlu adam..ne adam mi?
Birbirlerini bulmuşlar Tarihlerini kotuluyorlar Tebrikler böylelerine İnsanlar tarihlerine kendi içerisinde elestirebilirler anacak sağlam kaynaklara dayanarak Şu şöyleyydi bu böyleydi neye gore Tarihlerini rastgele bu şekilde kötüleyenler bizden değildir diye düşünüyorum Biz kimiz bunu bilenlerlere
Osmanlı hanedanı ve devletimiz insanlara adeletle 700 yıl hükmetmiş senin gibi göbegine düşkün iblisin düşüncesi gibi hareket edip sömürgeci olmamış iblisin torunu aşagılık yüzüne tükürmeye bile değmezsin çünkü allahın adını andıgımız agızın içindeki tükürümüze değmezsin terbiyesiz mahlukat
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