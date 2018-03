Celal Şengör'den olay sözler: Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!

Sosyal medya kullanıcıları, Celal Şengör’ün hakaret içeren açıklamalarından sonra Twitter üzerinden şu yorumlarda bulundular:

“Celal Şengör, Kanuni Sultan Süleyman’a salak demiş! Şimdi savcıları göreve çağırıyorum bu adam halkı kin ve düşmanlığa tahrik ediyor! Ünlüleri bu adam hakkında yazılar yazmaya çağırıyorum. Medyayı bu adamı boy boy manşet yapmaya çağırıyorum. Bekleyip göreceğiz.”

“Neymiş, Kanuni Sultan Süleyman salağın tekiymiş! Söyleyen kim? Prof. Celal Şengör. Daha önce de Fatih'in Müslümanlığını tartışan bir adam. Kesip attıkları tırnak bile olamayacak insanların tarihi şahsiyetleri böylesine yerden yere vurdukları başka bir ülke var mıdır acaba?”

“Celal Şengör bu kez de Kanuni Sultan Süleyman'a ‘salak’ demiş. Celal hocam ben hiç jeolojik etüt yapan bir tarihçi görmedim. Sen de işini yap lütfen.”

“Celal Şengör haddini bilmedikten sonra, ilim bilse kaç yazar”

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?



Celal Şengör, 24 Mart 1955 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1973 tarihinde Robert Koleji'ni bitirdikten sonra 1978'de ise State University of New York at Albany'den Jeolog olarak mezun oldu ve aynı üniversiteden 1979'da yüksek lisansını bitirdi.