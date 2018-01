Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet hakkında böyle bir bilgi olmadığını, bu konuda iddia edilen bilgilerin ise deli saçması olduğunu belirten Sofuoğlu, "Fatih Sultan Mehmet'in Hristiyan olması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Müslüman olması iddiasıyla eş değer saçmalıktır." şeklinde konuştu.

- "Herkes kendi mesleğiyle ilgilensin"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise Şengör'ün jeolog olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'de bilen bilmeyen herkesin başka bilim dalları hakkında ahkam kesmeye bayıldığına işaret ederek, "Ben jeolojik etüt yapıyor muyum? Celal Hoca da kendi işini yapsın. Tarihi tarihçiler yazar." değerlendirmesinde bulundu.

Afyoncu, Fatih'in Müslümanlığının tartışılmasının abes olduğunu, Şengör'ün bu iddiaları Julian Raby'nin bir makalesine dayandırdığını ve bu makalenin ise on beşinci yüzyılda sarayda bulunan Giovanni Maria Angiolello'nun eserine dayandığını anlatarak, "Angello'nun Türkçe iki eseri var, ikisini de ben yayınlattım. Türk Tarihi isimli eseri gözlemlere dayanıyor. Bu yüzden hatırat mı, seyahatname mi, tarih kitabı mı tartışmalıdır. Kitaptaki her ifade de Angello'nun değil, ayrıca yazdığı her şey gerçektir diye bir şey de söz konusu değil." diye konuştu.

Prof. Dr. Şengör, dün CNNTürk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu adlı programda, "Fatih'in Müslümanlığı bile tartışılıyor biliyorsunuz, sekreterine 'Muhammed'in dediklerine inanmıyorum' demiş, bunu söyleyen de Beyazid'in kendisi, oğlu." demişti.

