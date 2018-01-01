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Celal Şengör'ün "Fatih" ile ilgili sözlerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 14:57 | Son Güncelleme 17 dakika önce

- İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şengör'ün, Fatih Sultan Mehmet ile ilgili söylediği "Müslümanlığı bile tartışılıyor" şeklindeki sözlerine tarihçilerden tepki geldi - Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sofuoğlu: - "Bunun deli saçmalığından öteye giden bir yanı yoktur, asla doğru bir şey değildir" - "Fatih Sultan Mehmet'in Hristiyan olması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Müslüman olması iddiasıyla eş değer saçmalıktır" - Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Af

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN KULAOĞLU- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet hakkında dile getirdiği, "Fatih'in Müslümanlığı bile tartışılıyor biliyorsunuz, sekreterine 'Muhammed'in dediklerine inanmıyorum' demiş." şeklindeki sözlerine tarihçiler tepki gösterdi.

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şengör'ün sözleri için, "Bunun deli saçmalığından öteye giden bir yanı yoktur, asla doğru bir şey değildir, konuşmaya bile gerek yoktur ama kamuoyunu meşgul ettiği için açıklamalar yapıyoruz." dedi.

Fatih Sultan Mehmet'in Müslüman olmaması, Hristiyan olması durumunda Müslüman mezarlığına defnedilemeyeceği ve Şeyh Muslihiddin tarafından da cenazesinin kılınamayacağını ifade eden Sofuoğlu, "Bu nasıl bir hükümdar ki hep Hristiyanlara zarar vermiş. Bütün fethettiği topraklar Hristiyan toprakları. İtalya'ya kadar çıkmış, Doğu Roma İmparatorluğu Ortodoks Hristiyanlığın merkezi İstanbul'u fethetmiş, onların Kabe'si gibi tanımlanabilecek Ayasofya'yı camiye çevirmiş. Bu da yetmemiş 1480 yılındagitmiş İtalya'nın Napoli kentindeki Otranto kalesini almış ve bir süre sonra da Roma'yı ele geçirmek üzere hazırlıklara girişmiş. Şengör'ün iddiasına göre Hristiyan olan bu padişahın ömrü, Hristiyanlığa zarar vermekle geçmiş. Yani aslında Hristiyanlığı yeryüzünden kazıyan bir adam. Bundan daha büyük bir saçmalık olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet hakkında böyle bir bilgi olmadığını, bu konuda iddia edilen bilgilerin ise deli saçması olduğunu belirten Sofuoğlu, "Fatih Sultan Mehmet'in Hristiyan olması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Müslüman olması iddiasıyla eş değer saçmalıktır." şeklinde konuştu.

- "Herkes kendi mesleğiyle ilgilensin"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise Şengör'ün jeolog olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'de bilen bilmeyen herkesin başka bilim dalları hakkında ahkam kesmeye bayıldığına işaret ederek, "Ben jeolojik etüt yapıyor muyum? Celal Hoca da kendi işini yapsın. Tarihi tarihçiler yazar." değerlendirmesinde bulundu.

Afyoncu, Fatih'in Müslümanlığının tartışılmasının abes olduğunu, Şengör'ün bu iddiaları Julian Raby'nin bir makalesine dayandırdığını ve bu makalenin ise on beşinci yüzyılda sarayda bulunan Giovanni Maria Angiolello'nun eserine dayandığını anlatarak, "Angello'nun Türkçe iki eseri var, ikisini de ben yayınlattım. Türk Tarihi isimli eseri gözlemlere dayanıyor. Bu yüzden hatırat mı, seyahatname mi, tarih kitabı mı tartışmalıdır. Kitaptaki her ifade de Angello'nun değil, ayrıca yazdığı her şey gerçektir diye bir şey de söz konusu değil." diye konuştu.

Prof. Dr. Şengör, dün CNNTürk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu adlı programda, "Fatih'in Müslümanlığı bile tartışılıyor biliyorsunuz, sekreterine 'Muhammed'in dediklerine inanmıyorum' demiş, bunu söyleyen de Beyazid'in kendisi, oğlu." demişti.

(AA)

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