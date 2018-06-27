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Celalettin Can için tahliye kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 18:19 | Son Güncelleme

78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can için bugün görülen duruşmada tahliye kararı verildi.

Celalettin Can için tahliye kararı

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan, “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan 78'liler Girişimi Sözcüsü ve HDP PM üyesi Celalettin Can hakkında tahliye kararı verdi.

7 Şubat gecesi İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele ekipleri tarafından Ataköy’deki evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Can, 20 Şubat’ta tutuklanmıştı. Sağlık sorunları yaşayan Can, yaklaşık 5 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuluyordu.

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