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Çelenk koyma töreninde 'saygı duruşu' tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 14:13 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen ilk törende, Vilayet Meydanı'nda çelenk konulduktan sonra saygı duruşunda bulunulmadan İstiklal Marşı okunmasına Eğitim-İş Sendikası üyeleri tepki gösterdi.

Çelenk koyma töreninde 'saygı duruşu' tartışması

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen ilk törende, Vilayet Meydanı'nda çelenk konulduktan sonra saygı duruşunda bulunulmadan İstiklal Marşı okunmasına Eğitim-İş Sendikası üyeleri tepki gösterdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, programda çelenk koyma töreninin ardından İstiklal Marşı'nın olduğunu, saygı duruşunun ikinci tören yeri olan Atatürk Spor Salonu'nda yapılacağını belirtti.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 99'uncu yıl kutlamaları, Eskişehir'de Vilayet Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma töreni ile başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelengi konulduktan sonra İstiklal Marşı okundu ve bayrak göndere çekildi. Törene katılan Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Sendikası Genel Merkez Genel Sekreteri Ebru Sungar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu'nun yanına giderek niçin saygı duruşunda bulunulmadığını sordu. Tatlısu da, programda çelenk koyma törenin ardından İstiklal Marşı'nın olduğunu, saygı duruşunun ikinci tören yeri olan Atatürk Spor Salonu'nda yapılacağını belirtti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli şube müdürü Mithat Mutu ile Eğitim-İş Sendikası üyeleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Mutu, "İki defa saygı duruşu olmaması için burada saygı duruşu yapılmadı. Olay provoke ediliyor" dedi.
Eğitim-İş Sendikası Genel Sekreteri Ebru Sungar ise sendika çelengini Atatürk anıtı önüne koyup, beraberindekilerle birlikte 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından da İstiklal Marşı'nı okuttu. Kendisinin beden eğitimi öğretmeni olduğunu belirten Ebru Sungar yaşanan gerginlikle ilgili olarak "Yeni bir tören yönetmeliği; 'Saygı duruşunu kapalı spor salonunda yapacağız' diyor sayın yetkili. 19 Mayıs'ları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapıyor. Sunuş programında vardı. Ben bir beden eğitimi öğretmeniyim. Yıllarca bu törenleri yönettim. Burada saygı duruşu yapılmadığı için dikkatini çektik sayın müdürün, belki teknik bir hata olmuş olabilir diye düşündük. Bir art niyet, provoke etmek gibi bir niyetimiz mümkün değil olmaz. Biz Ata'mızın huzurunda hiçbir zaman, hiçbir töreni provoke etmeyiz ama doğrudan da şaşmayız" diye konuştu.
Törenlere daha sonra Atatürk Spor Salonu'nda devam edildi. Buradaki törenlere Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, konuşma yaptı. Törende çeşitli spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi öğrencileri de halk oyunları gösterisi sundu.

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Çelenk koyma töreninde 'saygı duruşu' tartışmasıÇelenk koyma töreninde 'saygı duruşu' tartışmasıÇelenk koyma töreninde 'saygı duruşu' tartışmasıÇelenk koyma töreninde 'saygı duruşu' tartışması

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