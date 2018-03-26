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Çelik: “1 yıl içerisinde 3 kütüphanemizi 1 milyon 280 bin kişi kullandı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 10:18 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, “1 yıl içerisinde 3 kütüphanemizi 1 milyon 280 bin kişi kullandı” dedi.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’nin çağlar boyunca alimler şehri olarak anıldığını kaydetti.

Çelik: “1 yıl içerisinde 3 kütüphanemizi 1 milyon 280 bin kişi kullandı”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, “1 yıl içerisinde 3 kütüphanemizi 1 milyon 280 bin kişi kullandı” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’nin çağlar boyunca alimler şehri olarak anıldığını kaydetti. Okumayı seven ve entelektüel seviyesi yüksek bir şehirde yaşadıklarını kaydeden Başkan Çelik, okumayı artırıcı projeler yaptıklarını kaydetti.

Projeler hakkında bilgiler veren Başkan Çelik, “Büyükşehir belediyemizin bodrum katında sıhhiye olmayan bir ortamda olan kütüphanemizi buraya taşıdık. 3 katlı ek hizmet binamızı yeniden restore ederek 3 katlı çok modern ve çağın gereklerine uygun kütüphane haline getirdik. Açtığımız günden bugüne sabah 9, akşam 9 arası öğrenci sayısı hiç düşmeden burada çalışıldığını gördük. Şuan itibariyle burada 40 bin kitabımız var, 18 bin tanede elektronik kitabımız var. Kayseri’deki kütüphanelerimizde toplamda 60 bin üyemiz var. Burada bu alakayı görünce, ister istemez şehrin başka bölgelerinde de ne yapabiliriz diye araştırdık. Belsin’de bulunan kütüphanemizin kapasitesini 3’e katladık ve aynı şekilde modernleştirdik. Gevher Nesibe Kütüphanemizi aynı şekilde kapasitesini 3’e katlayarak, teknik donanımlarını ve kapasitesini artırdık” ifadelerini kullandı.

“Kayseri’yi en fazla okuyan şehir haline getirmek istiyoruz”
Büyükşehir Belediyesine ait kütüphaneleri 1 yıl içerisinde 1 milyon 280 bin kişinin kullandığını kaydeden Çelik, “Her açtığımız kütüphane böyle doluyorsa ve hepsine ilgi varsa, daha iyisini ve daha büyüğünü yapmamız gerektiğini de gördük. Kiçikapı’daki tarihi Meryem Ana Kilisesini bakanlıktan devraldık ve orayı da Türkiye’nin en modern ve en büyük araştırma kütüphanesi yapacağız. Orası 24 saat açık bir kütüphane olacak. O tarihi mistik havanın içerisinde o tarihe dokuya uygun şekilde bir fonksiyon yüklemiş olacağız. Çok kaliteli bir kütüphaneyi orada yapıyoruz. Restorasyonu bitmek üzere, kısa süre içerisinde tanzimine başlayacağız. Erciyes Üniversitesi’nin sınırları içerisinde, Erciyes Üniversitesi, Talas Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak protokol ile Türkiye’nin en büyük üniversite kampüs kütüphanesini orada yapacağız. Çok farklı bir kütüphane olacak. Klasik kütüphanelerin dışında, iç avlusu olan bir kütüphane, klasik okuma salonlarının olduğu yerler, bireysel çalışma odaları ve hem sesli hem de sessiz çalışma ortamlarının olduğu yerler orada olacak. Orada ayrıca bir konferans salonu ve etkinlik meydanı olacak. İnşallah oranın temelini bu sene atmayı planlıyoruz. Bunları yaptığımız zaman başlangıçta koyduğumuz ‘Biz Kayseri’yi okuyan şehir yapalım’ diye sloganımız vardı. Bir kitap fuarı yaptık ve bu fuara olan ilgiyi görünce o sloganı da değiştirdik. Artık biz Kayseri’yi okuyan bir şehit olarak görmüyoruz, zaten Kayseri okuyan bir şehir olmuş. Biz Kayseri’yi en fazla okuyan şehir haline getirmek istiyoruz. Geçen sene 9 günlük kitap fuarını 580 bin hemşerimiz o fuarı ziyaret etti. Civarımızdaki tüm vilayetlerden de öğrenciler ve ebeveynler bu fuara geldi. En büyük vilayetimizde kitap fuarı yapılıyor, 700 bin kişi geliyor. oranın 15’te 1 nüfusu olan Kayseri’de 580 bin kişi geliyor” diye konuştu.

"Belediye olarak şehri imar ve inşa ederken, insanları da ihmal etmiyoruz"
Belediye olarak şehri imar ve inşa ederken, insanları da ihmal etmediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:
“İnsanın yetişmesiyle akalı her türlü projeyi birlikte yürütüyoruz. Bir tarafta kütüphaneler ve kitap fuarları yapılıyor ama bir taraftan da yazarçizer kadrosunu da artırmak istiyoruz. Bu konuda 2 önemli kuruluşumuz var. Biri KAYMEK, diğeri de BÜSAM. KAYMEK’lerde yazarlık okulu yapıyoruz ve edebiyat konularında konferanslar düzenliyoruz ama diğer taraftan BÜSAM’da da büyükşehir akademi ve film akademi adında 2 eğitim projesi daha yaptık. Orada da şehirde yazmaya meyilli olan gençlerimize kurslar veriyoruz. Hem yazanı hem okumayı artırmaya çalışıyoruz. KAYMEK’lerimiz yoğun olarak hem merkezde hem de ilçelerde okuma yazma seferberliği için olağan üstü bir gayret gösteriyorlar. Bu zaten bizim kesintisiz yaptığımız bir hizmettir.”

Çelik: “1 yıl içerisinde 3 kütüphanemizi 1 milyon 280 bin kişi kullandı”

Çelik: “1 yıl içerisinde 3 kütüphanemizi 1 milyon 280 bin kişi kullandı”

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