Çelik: “Araç sayısı yüzde 40 artmasına rağmen ölümlü kazalar yüzde 15 azaldı”

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Trafik Hizmetleri Başkanı Ali Çelik, “Günümüzde araç sayısında yüzde 40 üzerinde artış meydana gelmesine rağmen, ölümlü kazalarda yaklaşık yüzde 15’lik bir azalma meydana geldi. Yani yüzde 50 hedefine doğru ilerliyoruz” dedi.

Samsun’da “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı Bölge Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde tüm illerde yürütülen faaliyetlerin ve belirlenen hedeflere ulaşmadaki etkinliğin detaylı olarak değerlendirilebilmesi, trafikle ilgili sorunların incelenerek uygulayıcı personelin çözüme yönelik görüş ve önerilerinin alınması gibi konuların görüşülmesi amacıyla ülke genelinde yapılması kararlaştırılan bölge değerlendirme toplantısı Samsun Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan konferansa ev sahipliği yapan Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 1 milyondan fazla insan trafik kazaları sonucunda hayatını kaybetmekte 50 milyondan fazla insan ise yaralanmakta ve ya sakat kalmaktadır. Yurdumuzda ise her yıl 7 binden fazla insanımız hayatını kaybetmekte 300 binden fazla insanımız ise yaralanmakta ve ya sakat kalmaktadır. Trafik kazalarının en önemli faktörü insan faktörüdür. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 95’i insan hatasından kaynaklanmaktadır. Trafik kazalarını tamamen engellemek mümkün olmasa da bu kazaları yüzde 5 oranına indirmek bizlerin elindedir” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Trafik Hizmetleri Başkanı Ali Çelik, “Trafik güvenliğini sağlamak için muhakkak burada bulunan arkadaşlarımız gerekeni yapacaktır. Emniyet kemerini takmamız iyi sürücü olmadığımızı ve kendimize güvensiz olduğumuzu göstermez. O sadece kendimize sevdiklerimize sevgi ve saygı duyduğumuzun göstergesidir. Biz birçok ilimizdeki mevcut durumu gözden geçireceğiz. Arkadaşlarımızla bu konuda ne yapılabilir bunu tartışacağız. Eğer trafikte emniyet kemeri takma alışkanlığını yüzde 80’e, hızı ise yüzde 10 civarında aşağıya düşürebilirsek bugün kaybettiğimiz 7 bin 500’e yakın insanımızın neredeyse yüzde 50’sini kaybetmemiş olacağız. Çok basit iki kural. Tabii son yıllarda duble yolların yapılması ve yol güvenliğinin inşaat anlamında ve ya standart anlamda yükseltilmiş olması bir çok kazanın oluş eklini ortadan kaldırdı. Özellikle kafa kafaya tabir edilen kazalar ortadan kalktı. Günümüzde araç sayısında yüzde 40 üzerinde artış meydana gelmesine rağmen, ölümlü kazalarda yaklaşık yüzde 15’lik bir azalma meydana geldi. Yani yüzde 50 hedefine doğru ilerliyoruz. Yapılması gereken ve eksik gördüğümüz alanlardaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Kısa vadeli ve uzun vadeli hedefleri tutturmak önemli. Biz bu karayolu güvenliğinin bir parçasıyız. Dolayısıyla en başta bizlerden başlamak üzere örnek olacak şekilde karayolunda kurallara uyma alışkanlığını göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak ise, “Her geçen gün araç sayısının hızla artmasıyla birlikte alt yapı unsurlarına olan ihtiyaçlar da beraberinde gelmektedir. Cumhuriyetin kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun’da, trafik kazalarından kurtulma meşalesinin de bir an önce yakılması için gerek polis gerek ise jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaları memnuniyet ile takip etmekteyim” açıklamasında bulundu.