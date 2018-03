Haber: Murat DELİKLİTAŞ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Doğan Holding şirketlerinden, Türkiye'nin lider çelik halat üreticisi Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., Çelik İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 'Çelik İhracatının Yıldızları'nda, 'Tel' kategorisinde 3’üncülük ödülünü kazandı. 2017 yılında 4,5 milyon Euro üzerinde ihracatı ile bu ödülü kazanan Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., ürünlerinin tamamını Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 45' in üzerinde ülkeye ihraç ediyor.

Türk çelik sektörünün ulaştığı ihracat potansiyelinin artması ve küresel düzeyde sürdürülebilir bir rekabet gücü elde etmesi hedefiyle çalışmalarını sürdüren Çelik İhracatçıları Birliği, 2017 yılında toplam ihracatın yarısına yakınını üstlenen sektör firmalarını başarılarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla düzenlediği 'Çelik İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'nin 3'üncüsü gerçekleştirildi.

Swissotel The Bosphorus İstanbul'da, dün akşam düzenlenen törene, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ve Genel Müdür Selim Baybaş, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Serdar Seylam ile sektörün önde gelen STK’larının yöneticileri ve sektör kuruluşları katıldı.

Tören öncesi konuşan Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, 2017 yılı çelik ihracatına yönelik değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

"Sektörümüz açısından 2017 yılına baktığımızda siyasi istikrarsızlığın süregeldiği geleneksel pazarlarımız olarak nitelendirdiğimiz Ortadoğu ülkelerine olan çelik ihracatımızda düşüş yaşandığını görüyoruz. Yine ihracat pazarlarımızdan bazılarının kendi çelik sanayilerini kuruyor olması da ihracatımızı zorlayan etkenlerden biri oldu. Başta ABD olmak üzere korumacı önlemler ve haksız yere yürütülen ticaret politikası soruşturmaları ihracatımızı olumsuz etkiledi. Türk çelik sektörünün ana ürünü olan inşaat çeliğinde ithalat vergilerinin sıfırlanması özellikle Rusya, Ukrayna ve Çin gibi dampingli ve kalitesiz ürün ihracatı gerçekleştiren ülkelere karşı Türk çelik sektörümüzü savunmasız bıraktı. Dünya genelinde bu ülkelere karşı gümrük duvarları yükselirken, bizde ise durum maalesef tam tersi oldu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sektörümüz 2017 yılında ihracatta yükselişini korumayı başardı. Geride bıraktığımız yıl Türkiye’nin miktar bazındaki çelik ihracatı önceki yıla göre yüzde 7,7 artışla 17,8 milyon tona ulaşırken, sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde 26,4 artışla 11,5 milyar dolara yükseldi. 2017 yılında tüm olumsuzluklara rağmen ihracatlarını artıran ve kendi kategorilerinde en fazla ihracata ulaşmayı başaran firmalarımızı kutluyorum. Bundan sonra da hep birlikte güç birliği yaparak Türk çelik sektörünü çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Her türlü engele rağmen 2018 yılında da hedefimiz ihracatımızdaki yükselişi sürdürmek ve ülkemiz ekonomisine verdiğimiz katkıyı artırmak olacak."