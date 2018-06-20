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Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci:

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

"Emeğiyle geçinenler olarak 24 Haziran'daki seçimlerde sandıktan istikrarın çıkmasını umut ediyoruz"

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, emeğiyle geçinenler olarak 24 Haziran'daki seçimlerde sandıktan istikrarın çıkmasını umut ettiklerini belirtti.

Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Geçmişte koalisyon hükümetlerinin yol açtığı siyasi istikrarsızlığın beraberinde ekonomik istikrarsızlığı da getirdiğini anımsatan Değirmenci, şunları kaydetti:

"Tezgahlarda, ateşin başında, tozun içinde alınteri akıtan emekçiler olarak ekonomik istikrar bizim için büyük önem taşıyor. İstikrarsızlığın olduğu dönemlerde en fazla zararı gören, evine ekmek götürmekte zorlanan biz emekçileriz. İstikrarın kalıcılığıyla birlikte fabrikalarda çarkların daha hızlı döneceğine inanıyoruz. Ortaya çıkabilecek herhangi bir belirsizlik veya çift başlılık durumu ise ülkemizi kaosa sürüklemekten başka bir şeye yaramayacaktır."

Türkiye'nin içeride ve dışarıda birçok sorunla boğuştuğu bir süreçte, sandıktan güçlü bir yönetimin çıkmasını istediklerini vurgulayan Değirmenci, "Emeğiyle geçinenler olarak 24 Haziran'daki seçimlerde sandıktan istikrarın çıkmasını umut ediyoruz. Türkiye'nin parçalı bir yönetim yapısıyla karşı karşıya kalması demek, sıkıntıları da beraberinde getirecektir. Bu ortamda Türkiye'nin ikinci tura, yani iki haftalık kayba bile tahammülü bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci

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