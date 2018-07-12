Çelik kasayı battaniyeye sarıp çaldılar

Antalya'da bir polis çiftin evine giren 2 hırsızlık zanlısı, 16 bin lira değerinde ziynet eşya bulunan kasayı battaniyeye sarıp çaldı.

Alınan bilgiye göre, polis memurları S.Ö. ve D.Ö'nün Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde oturduğu binanın önüne gelen 2 şüpheli, bir süre etrafı gözetledi.

Şüpheliler, D.Ö. ve 2 çocuğunun evde olduğu sırada 6 katlı binanın 3'üncü katındaki demir korkulukları keserek daireye girdi. Şüpheliler yatak odasında bulunan çelik kasayı battaniyeye sararak binadan çıkardı.

Bir süre sonra kasanın yerinde olmadığı fark eden D.Ö, durumu eşine ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, binadaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalınan çelik kasanın içinde 16 bin lira değerinde ziynet eşyası olduğu öğrenildi.

