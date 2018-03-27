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 ÇELİK YELEKLİ HIRSIZ KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 15:02 | Son Güncelleme

- Başakşehir'de bir daireye  giren hırsızlar evde bulunan çelik yeleği çaldıktan sonra yan daireye girip çelik yelekle hırsızlık yapmaya devam ettiler.  - Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

- Başakşehir'de bir daireye giren hırsızlar evde bulunan çelik yeleği çaldıktan sonra yan daireye girip çelik yelekle hırsızlık yapmaya devam ettiler.

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Olayı Bahçeşehir'de bulunan bir sitedeki binanın giriş katındaki dairede medyana geldi. Emekli askerin oturduğu daireye giren hırsızlar çelik yeleği çaldı. Şüphelilerden biri çelik yeleği üzerine giyip yan taraftaki daire de hırsızlık yapmaya devam ettiler. Yatak odası ve çocuk odasını talan eden hırsızlar daha sonra oturma odasına geçti.
Şüpheliler oturma odasındaki çekmeceleri karıştırmaya başladı. İçlerinden biri güvenlik kamerasını fark etti ve hemen yanında bulunanları uyararak odadan çıktılar.

YÜZÜNÜ KAPATIP KAMERANIN AÇISINI DEĞİŞTİRDİ
Bir süre sonra yüzünü kapatan çelik yelekli şüpheli kameraya doğru gelip kameranın açısını değiştirdi. Şüpheliler 3 daireden yaklaşık 50 bin TL'lik değerli eşya ve para alarak kayıplara karıştılar. Hırsızlık anı ise evin güvenlik kameralarına yansıdı.
Güvenlik kameralarını izleyen polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Güvenlik kamerası hırsızların çekmeceleri karıştırması
- Güvenlik kamerası hırsız çelik yelek giymesi
- Güvenlik kamerası hırsızın odadaki güvenlik kamerası fark etmesi
- Güvenlik kamerası çelik yelekli hırsızın kameraya doğru gelip açısını değiştirmesi

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