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Celta Vigo ile Barcelona yenişemedi

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 23:39 | Son Güncelleme 4 saat önce

- İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında, milli futbolcu Emre Mor'un forma giydiği Celta Vigo, sahasında Barcelona ile 1-1 berabere kaldı

İSTANBUL (AA) - İspanya Kral Kupası son 16 turunda, milli futbolcu Emre Mor'un görev yaptığı Celta Vigo ile Barcelona arasındaki karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Balaidos Stadı'nda oynanan son 16 turu ilk maçında Celta Vigo, Barcelona'yı konuk etti.

Barcelona, 15. dakikada Jose Arnaiz'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte Pione Sisto, bu gole 31. dakikada karşılık verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Celta Vigo'da milli futbolcu Emre Mor, 67. dakikada Sisto'nun yerine oyuna dahil oldu. Barcelona'da ise sakatlığı geçen Fransız futbolcu Ousmane Dembele, yaklaşık 3 ay sonra sahaya çıktı.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 11 Ocak'ta Camp Nou'da yapılacak.

Kupada günün diğer maçında ise Leganes, milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Villarreal'i 1-0'lık skorla geçti. Ev sahibi takım Leganes'e galibiyeti getiren golü, 49. dakikada eski Galatasaraylı futbolcu Nordin Amrabat attı. Enes Ünal, ilk 11'de başladığı mücadelenin 61. dakikasında yerini Carlos Bacca'ya bıraktı. Karşılaşmanın rövanşı, 10 Ocak'ta El Madrigal Stadı'nda oynanacak.

(AA)

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