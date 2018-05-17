Çeltik diyarında ekimler başladı

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan Edirne'de, çeltik ekim mesaisi başladı.
Ekim öncesi, tarlalarını büyük bir titizlikle hazırlayan üreticiler, çeltik tohumlarını toprakla buluşturdu.
Üreticiler, arazinin büyüklüğüne ve toprak yapısına göre, ekim işini bazı bölgelerde elle, bazı alanlarda ise demir tekerlekli traktörler kullanarak tohum ekme makineleriyle yapıyor.
Çeltik ekim mesaisinin, toprağın tavı ve hava sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.
Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, Edirne genelinde toplam 550 bin dekarlık alanda ekim çeltik ekimi yapıldığını söyledi.
Ekimin haziran ayının ilk haftasına kadar devam edeceğini belirten Yorulmaz, şunları kaydetti:
"Zorlu ekim mesaisi başladı. Çeltik bölgemiz için çok önemli bir tarım ürünü. Edirne çiftçisi, binlerce dönüm arazide çeltik ekimi yapıyor. Türkiye'de üretilen çeltiğin büyük bölümünü, Edirne çiftçisi tek başına yapıyor. Ekim öncesi çalışmaları tamamlandı ve tohumlar saçılmaya başladı. Şu an için bir sorun yok. Çiftçilerimiz arazide ekimlerini yapıyor. Bereketli bir çeltik sezonu geçirmeyi hedefliyoruz. Eylül ayıyla birlikte hasat çalışmaları başlayacak. O zamana kadar hava koşullarının iyi gitmesini umuyoruz. Umudumuz güzel bir verim ve rekolte olması. Allah, bol ve bereketli bir sezon nasip eylesin."
Çeltik ekiminin başladığı ilk yerlerden biri olan merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde üreticiler çeltik sezonundan umutlu olduklarını belirtti.
Üretici Özcan Çetin, Türkiye'nin en iyi pirincini Edirneli çiftçilerin yetiştirdiğini ifade etti.
Edirne'nin çeltik ekimi için uygun toprak ve hava koşullarına sahip olduğunu dile getiren Çetin, "Mayıs ayıyla başladığımız ekim çalışmamız, haziran ilk yarısında tamamlanacak. İnşallah bu yıl geçen yıllara göre rekolte ve kalite olarak daha iyi bir dönem olur. Edirne, çeltiğin başkenti. Yerli pirincin en iyi üretildiği yer." dedi.
İran karıştı! Dün gece başlayan protestolarda ölü ve yaralılar var
İsrailli sözcüden 'Neden Gazzelileri vuruyorsunuz?' sorusuna skandal yanıt
Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı!
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri
Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş
O da ötanazi istedi! Partideki son kadehini ölüme kaldırdı
Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt
Lüks rezidansta alem yaparken yakalanan hırsızlar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum