HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çeltik diyarında ekimler başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:25 | Son Güncelleme

Edirne'de üreticiler tarafından "beyaz altın" olarak anılan çeltikte, ekim mesaisi başladı - Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz: - "Edirne genelinde toplam 550 bin dekarlık alanda çeltik ekimi yapılıyor"

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan Edirne'de, çeltik ekim mesaisi başladı.

Ekim öncesi, tarlalarını büyük bir titizlikle hazırlayan üreticiler, çeltik tohumlarını toprakla buluşturdu.

Üreticiler, arazinin büyüklüğüne ve toprak yapısına göre, ekim işini bazı bölgelerde elle, bazı alanlarda ise demir tekerlekli traktörler kullanarak tohum ekme makineleriyle yapıyor.

Çeltik ekim mesaisinin, toprağın tavı ve hava sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, Edirne genelinde toplam 550 bin dekarlık alanda ekim çeltik ekimi yapıldığını söyledi.

Ekimin haziran ayının ilk haftasına kadar devam edeceğini belirten Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Zorlu ekim mesaisi başladı. Çeltik bölgemiz için çok önemli bir tarım ürünü. Edirne çiftçisi, binlerce dönüm arazide çeltik ekimi yapıyor. Türkiye'de üretilen çeltiğin büyük bölümünü, Edirne çiftçisi tek başına yapıyor. Ekim öncesi çalışmaları tamamlandı ve tohumlar saçılmaya başladı. Şu an için bir sorun yok. Çiftçilerimiz arazide ekimlerini yapıyor. Bereketli bir çeltik sezonu geçirmeyi hedefliyoruz. Eylül ayıyla birlikte hasat çalışmaları başlayacak. O zamana kadar hava koşullarının iyi gitmesini umuyoruz. Umudumuz güzel bir verim ve rekolte olması. Allah, bol ve bereketli bir sezon nasip eylesin."

Çeltik ekiminin başladığı ilk yerlerden biri olan merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde üreticiler çeltik sezonundan umutlu olduklarını belirtti.

Üretici Özcan Çetin, Türkiye'nin en iyi pirincini Edirneli çiftçilerin yetiştirdiğini ifade etti.

Edirne'nin çeltik ekimi için uygun toprak ve hava koşullarına sahip olduğunu dile getiren Çetin, "Mayıs ayıyla başladığımız ekim çalışmamız, haziran ilk yarısında tamamlanacak. İnşallah bu yıl geçen yıllara göre rekolte ve kalite olarak daha iyi bir dönem olur. Edirne, çeltiğin başkenti. Yerli pirincin en iyi üretildiği yer." dedi.

PARTNERHerkes bu tuhaf tesadüfü konuşuyorHerkes bu tuhaf tesadüfü konuşuyor
Norveçliler Bağımsızlık Günü'nü Kemer'de kutladıNorveçliler Bağımsızlık Günü'nü Kemer'de kutladı
Adana'da sıcak bunalttıAdana'da sıcak bunalttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyaz altın çeltik ekimi çeltik tavası Edirne Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz pirinç

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'a sosyal medyadan tepki

Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'a sosyal medyadan tepki

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Orucu bozan durumlar: Kusmak orucu bozar mı? (Diyanet fetvası)

Orucu bozan durumlar: Kusmak orucu bozar mı? (Diyanet fetvası)

FETÖ sanığının ofisinde 'NATO Gizli' ve 'Gizli' ibareli 41 belge bulundu!

FETÖ sanığının ofisinde 'NATO Gizli' ve 'Gizli' ibareli 41 belge bulundu!

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri

Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?

Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Kudüs için olağanüstü toplanılıyor

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Kudüs için olağanüstü toplanılıyor

Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.