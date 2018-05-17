Çeltik diyarında ekimler başladı

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan Edirne'de, çeltik ekim mesaisi başladı.

Ekim öncesi, tarlalarını büyük bir titizlikle hazırlayan üreticiler, çeltik tohumlarını toprakla buluşturdu.

Üreticiler, arazinin büyüklüğüne ve toprak yapısına göre, ekim işini bazı bölgelerde elle, bazı alanlarda ise demir tekerlekli traktörler kullanarak tohum ekme makineleriyle yapıyor.

Çeltik ekim mesaisinin, toprağın tavı ve hava sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, Edirne genelinde toplam 550 bin dekarlık alanda ekim çeltik ekimi yapıldığını söyledi.

Ekimin haziran ayının ilk haftasına kadar devam edeceğini belirten Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Zorlu ekim mesaisi başladı. Çeltik bölgemiz için çok önemli bir tarım ürünü. Edirne çiftçisi, binlerce dönüm arazide çeltik ekimi yapıyor. Türkiye'de üretilen çeltiğin büyük bölümünü, Edirne çiftçisi tek başına yapıyor. Ekim öncesi çalışmaları tamamlandı ve tohumlar saçılmaya başladı. Şu an için bir sorun yok. Çiftçilerimiz arazide ekimlerini yapıyor. Bereketli bir çeltik sezonu geçirmeyi hedefliyoruz. Eylül ayıyla birlikte hasat çalışmaları başlayacak. O zamana kadar hava koşullarının iyi gitmesini umuyoruz. Umudumuz güzel bir verim ve rekolte olması. Allah, bol ve bereketli bir sezon nasip eylesin."