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Çeltik "tava"larında yabancı otla mücadele çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

Edirne'de "tava" olarak tabir edilen çeltik ekim alanlarında üreticiler, yabancı otla mücadeleye başladı - Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün: - "Ürün kaybının önüne geçmek ve kaliteli çeltik hasadı için yabancı otla mücadele çok önemli"

EDİRNE (AA) - Edirne'de, "tava" olarak tabir edilen çeltik ekim alanlarında üreticiler, yabancı otla mücadele çalışması başlattı.

Tavaların hazırlanmasının ardından ekilen tohumların arasından çıkan otlarla mücadeleye başlayan üreticiler, hummalı bir çalışma sürdürüyor.

Tavalardaki toprağın durumuna göre bazı çiftçiler sırtlarına taktıkları pompalarla ilaçlama yaparken, bazıları ise tarım aletleriyle bu işlemi gerçekleştiriyor.

Bu arada gübreleme mesaisini de sürdüren çeltik üreticileri, sonbahardaki hasada kadar en iyi verimi almak için uğraş vermeye devam ediyor.

- "Yabancı otla mücadele çeltiğin gelişimi için önemli"

Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı otla mücadelenin çeltiğin gelişimi için önemli olduğunu söyledi.

Yabancı otla mücadelenin çeltikte kilit rol oynadığını aktaran Akgün, şöyle devam etti:

"İlimiz Türkiye'deki çeltik üretiminin büyük bölümünü tek başına karşılıyor. Çeltik, Trakya çiftçisi için çok önemli bir ürün. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en kaliteli ve lezzetli çeltiği bu topraklarda yetiştiriliyor. Çeltikte yabancı otla mücadelede çok önemli. Çünkü gelişim sürecinde çıkan otlar çeltiğin büyümesine engel oluyor. Bu anlamda yapılan mücadele verim ve kalite açısından önemli bir yere sahip. Ürün kaybının önüne geçmek ve kaliteli çeltik hasadı için yabancı otla mücadele çok önemli.

Tabii çeltik suyun içinde yetişen bir ürün. Bundan dolayı çeltik tavalarında yapılan mücadele de üreticimiz için zorlu oluyor. Ancak alın terini akıtan üreticimiz ülke tarımına katkı sunmak ve iyi ürün elde etmek için çalışmaya devam ediyor."

Edirne Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Avarız Köyü Muhtarı Mesut Çakır da üreticilerin zorlu çeltik mesaisinin devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz haftalarda 'beyaz altın' olarak nitelediğimiz çeltikte ekimi tamamladık. Çeltik işi zorlu bir iş. Kimimiz demir tekerlekli traktörle kimimiz pompayla bu işi yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çakır, yabancı otla mücadelenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, hem kaliteyi hem de yüksek verimi elde etmek için çeltiğe çok iyi bakılması gerektiğinin altını çizdi.

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