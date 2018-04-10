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Çeltik’te başarılı kursiyerlere sertifikaları verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 16:44 | Son Güncelleme

Konya’nın Çeltik ilçesinde, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslarda başarılı olan katılımcılara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.Sertifika törenine Çeltik Kaymakamı Uğur Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, şube müdürleri Bayram Yıldız, Tuğba Deveci, okuma yazma seferberliğinde görev alan öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

Çeltik’te başarılı kursiyerlere sertifikaları verildi

Konya’nın Çeltik ilçesinde, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslarda başarılı olan katılımcılara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Sertifika törenine Çeltik Kaymakamı Uğur Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, şube müdürleri Bayram Yıldız, Tuğba Deveci, okuma yazma seferberliğinde görev alan öğretmenler ve kursiyerler katıldı. Birinci kademe okuma yazma eğitimlerine katılarak başarı gösteren 20 kursiyer sertifikalarını düzenlenen törenle İlçe Kaymakamı Uğur Karakaya’nın elinden aldı. Okuma yazma seferberliği kapsamında ikinci kademe okur yazarlık kursu için kayıtların devam ettiği duyuruldu.

Çeltik’te başarılı kursiyerlere sertifikaları verildi

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