HABER

Çeltik’te başarılı kursiyerlere sertifikaları verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 19:35 | Son Güncelleme

Konya’nın Çeltik ilçesinde, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslarda başarılı olan katılımcılara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.Sertifika törenine Çeltik Kaymakamı Uğur Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, şube müdürleri Bayram Yıldız, Tuğba Deveci, okuma yazma seferberliğinde görev alan öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

Çeltik’te başarılı kursiyerlere sertifikaları verildi

Konya’nın Çeltik ilçesinde, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslarda başarılı olan katılımcılara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Sertifika törenine Çeltik Kaymakamı Uğur Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, şube müdürleri Bayram Yıldız, Tuğba Deveci, okuma yazma seferberliğinde görev alan öğretmenler ve kursiyerler katıldı. Birinci kademe okuma yazma eğitimlerine katılarak başarı gösteren 20 kursiyer sertifikalarını düzenlenen törenle İlçe Kaymakamı Uğur Karakaya’nın elinden aldı. Okuma yazma seferberliği kapsamında ikinci kademe okur yazarlık kursu için kayıtların devam ettiği duyuruldu.

Çeltik’te başarılı kursiyerlere sertifikaları verildi

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişmeDeniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme
İran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğizİran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğiz
Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: VazgeçmeliDoğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: Vazgeçmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kaza geçirdi!

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kaza geçirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.