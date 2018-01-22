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Cem Garipoğlu'nun kuzeni sevgilisini darp etti! Gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 07:13 | Son Güncelleme 43 dakika önce

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu, sevgilisinin kapıyı açmamasına sinirlenince zorla içeri girerek darp etti. Garipoğlu polis tarafından gözaltına alındı.

Münevver Karabulut’u vahşice öldürüp cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu, sevgilisini darp ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Sümerbank’ın eski sahibi Hayyam Garipoğlu’nun 33 yaşındaki oğlu Kasım Garipoğlu, iddialara göre, sevgilisi Leyla Koray’la tartıştı. Nedeni bilinmeyen tartışmanın ardından Garipoğlu, sevgilisi Koray’ın Arnavutköy’deki evine gitti. Kapıyı açmamasına sinirlenen Garipoğlu, zorla içeri girip sevgilisini darp etti.

KAPIYI AÇMAYINCA ZORLA GİRDİ

Kasım Garipoğlu’ndan dayak yiyen Leyla Koray polis merkezine giderek şikâyetçi olunca soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine, Garipoğlu gözaltına alındı. Kasım Garipoğlu, 7 yıllık sevgilisi Leyla Koray’ı bırakıp yakın arkadaşı Aslışah Alkoçlar’la aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak birkaç ay önce, Garipoğlu ile Koray’ın barışıp tekrar sevgili oldukları medyaya yansımıştı.

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Cem Garipoğlu intihar etti
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Cem Garipoğlu Münevver Karabulut Kasım Garipoğlu

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