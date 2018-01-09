Cem İlkel'e ilk turda İtalyan rakip

İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi Cem İlkel, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler birinci eleme turunda İtalyan Salvatore Caruso ile eşleşti.
Organizasyonun internet sitesinden duyurulan eşleşmelere göre, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) klasmanının 263. basamağında yer alan Cem İlkel, Avustralya Açık elemelerinde dünya 209 numarası Salvatore Caruso ile karşılaşacak.
Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık elemelerinde boy gösterecek 22 yaşındaki tenisçi, geçen yıl ABD Açık elemelerinin ikinci turunda mağlup olmuştu.
Avustralya Açık'ta eleme turu maçları 10-13 Ocak'ta oynanacak.
(AA)
Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası
Amedsporlu Deniz Naki'yle ilgili önemli iddia! Alman basını yazdı!
Bisikletli sapık hakkında şok gerçek! Geçmişi de ürkütücü
Yat limanını eriyen taşlardan yaptılar!
Erdoğan: Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet ettim, yanıt bekliyorum
Öğretmen tacizini muhabbet kuşları ortaya çıkardı
İstanbul ve Ankara'da göz gözü görmüyor!
Bacaklarından alınan deriyle vajina yapıldı! Doğum yaparsa dünyada 2'inci olacak!
Dünya Hava Kuvvetleri 2018 listesi yayınlandı
Bahçeli son dakika 'Patron çıldırdı' eleştirilerine yanıt!
Fransa'dan Apple'a soruşturma
O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum