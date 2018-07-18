Cem Küçük ile Nevzat Çiçek arasında gündem yaratacak kavga! Habertürk sözlerine sosyal medyadan dikkat çeken yanıt

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük bugünkü köşesinde Habertürk TV’yi ve gazeteci Nevzat Çiçek’i hedef aldı. Habertürk TV’nin sunucuları üzerinden kanalı tehdit eden Cem Küçük, yazısının devamında, “Bariz Erdoğan düşmanı bir Saadet Partili olan Nevzat Çiçek’i niye hala AK Parti kontenjanından ekrana çıkarıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Cem Küçük’ün bu sözlerine Nevzat Çiçek sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Gazeteci Çiçek, Cem Küçük’ün FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e ve Adnan Oktar’a yaptığı övgü dolu sözlerin olduğu videoları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Cem Küçük’ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Habertürk grubunu bedel ödeme kültürü açısından incelersek de ilginç bulgular çıkıyor. Bu grubun gazetesi tamamen 24 Haziran seçimlerini Erdoğan’ın kaybetmesine göre oynadı. Eğer Muharrem İnce seçimi kazansaydı Habertürk gazetesi aynen devam edecekti. Cumhurbaşkanımız kazanınca gazete tarih oldu. İşte bu, bedel ödeme kültürüdür.

Peki, Habertürk TV ne durumda? Tüm yaşananlardan ders almayan bu zihniyet geçen hafta Cumhurbaşkanımız yemin töreni yaparken, dördü de Erdoğan’a oy vermemiş kişileri ekrana çıkardı ve herkesi şoke etti! Ahmet Kasım Han ve Levent Korkut’un Erdoğan düşmanı olduğunu cümle âlem biliyor. Yanlarında da Metehan Demir ve Cüneyt Başaran gibi asla Erdoğancı diyemeyeceğimiz iki konuk var.