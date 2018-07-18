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Cem Küçük ile Nevzat Çiçek arasında gündem yaratacak kavga! Habertürk sözlerine sosyal medyadan dikkat çeken yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 17:11 | Son Güncelleme

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü köşesinde Habertürk TV'yi ve gazeteci Nevzat Çiçek'i hedef aldı. Küçük, “Bariz Erdoğan düşmanı bir Saadet Partili olan Nevzat Çiçek’i niye hala AK Parti kontenjanından ekrana çıkarıyorsunuz” ifadelerini kullanırken, bu sözlere Nevzat Çiçek sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Cem Küçük ile Nevzat Çiçek arasında gündem yaratacak kavga! Habertürk sözlerine sosyal medyadan dikkat çeken yanıt

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük bugünkü köşesinde Habertürk TV’yi ve gazeteci Nevzat Çiçek’i hedef aldı. Habertürk TV’nin sunucuları üzerinden kanalı tehdit eden Cem Küçük, yazısının devamında, “Bariz Erdoğan düşmanı bir Saadet Partili olan Nevzat Çiçek’i niye hala AK Parti kontenjanından ekrana çıkarıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Cem Küçük’ün bu sözlerine Nevzat Çiçek sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Gazeteci Çiçek, Cem Küçük’ün FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e ve Adnan Oktar’a yaptığı övgü dolu sözlerin olduğu videoları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Cem Küçük’ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Habertürk grubunu bedel ödeme kültürü açısından incelersek de ilginç bulgular çıkıyor. Bu grubun gazetesi tamamen 24 Haziran seçimlerini Erdoğan’ın kaybetmesine göre oynadı. Eğer Muharrem İnce seçimi kazansaydı Habertürk gazetesi aynen devam edecekti. Cumhurbaşkanımız kazanınca gazete tarih oldu. İşte bu, bedel ödeme kültürüdür.

Peki, Habertürk TV ne durumda? Tüm yaşananlardan ders almayan bu zihniyet geçen hafta Cumhurbaşkanımız yemin töreni yaparken, dördü de Erdoğan’a oy vermemiş kişileri ekrana çıkardı ve herkesi şoke etti! Ahmet Kasım Han ve Levent Korkut’un Erdoğan düşmanı olduğunu cümle âlem biliyor. Yanlarında da Metehan Demir ve Cüneyt Başaran gibi asla Erdoğancı diyemeyeceğimiz iki konuk var.

Böyle tarihî bir törende Erdoğan’a uzak dört kişi konuşuyor. Olur mu böyle saçma şey? Nasıl bir objektif ve tarafsız anlayış bu? Sayın Kenan Tekdağ’a sormak isterim bu durumu. Ayrıca aynı gece Abdurrahman Yıldırım’ından Muharrem Sarıkaya’sına yine Erdoğan düşmanlığı yapıldı ve Türkiye Azerbaycan yönetim modeline benzetildi. Didem Aslan Yılmaz’ın ise son dönemde Halk TV spikerinden bir farkı kalmadı. Benim anlamadığım şu: Acaba Sayın Turgay Ciner’in Habertürk gazetesinden sonra Habertürk TV’yi de kapatması mı isteniyor?

24 Haziran öncesi, ‘Ben Erdoğan ile aynı gemide değilim’ diye Nevzat Çiçek açık açık söyledi. Bariz Erdoğan düşmanı bir Saadet Partili olan Nevzat Çiçek’i niye hala AK Parti kontenjanından ekrana çıkarıyorsunuz?”

NEVZAT ÇİÇEK’TEN KRİPTO FETÖ’CÜ KÜÇÜK’E VİDEOLU YANIT

Nevzat Çiçek sosyal medya hesabından Cem Küçük’e yanıt verdi. “Bugün Küçük Cem yine yazmış... Kendi çıkar gemisini AK Parti gemisi olarak lanse edeceksin... Adnan Oktar’a hocamız diyeceksin Mavi Marmara’ya binenlere manyak diye hakaret edeceksin Fethullah Gülen’e övgüler yazıları yazacaksın... Milleti FETÖ üzerinden tehdit edeceksin” diye yazan Nevzat Çiçek, “Cem Küçük...Hocan Adnan Oktar gibi insanlar aman bize bulaşmasın diye seni görmezden geliyor ama artık o iş bitti...Senin istihdam edildiğin yer ve seni oraya gönderenleri kimse yazmadı Çünkü konuşulma yolu seçildi Senin kendine biçtiğin gizem de devlet gücü de hava... Hiçsin. Cem Küçük Niye Hiçsin bu örnekleri Cumhurbaşkanı’nın ismini kullanma basın üzerinden tehdit dönemin bitti Kirlisin- kirletiyorsun” ifadelerini kullandı.

İşte Nevzat Çiçek’in mesajları:

nevzat-cicek-twitter

nevzat-cicek-twitter-2

nevzat-cicek-twitter-3


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