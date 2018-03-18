"Cem Sultan ve Dönemi Sempozyumu"

"Cem Sultan, ağabeyi 2. Bayezid'e karşı bir isyan hareketine girdi ve ömrü büyük oranda sürgünde geçti. Genç yaşta vefat etti. Cem Sultan, her ne kadar saltanat mücadelesine girse de devleti her zaman koruyan bir idrakte oldu. Batı'nın oyununa gelmemeye çalıştı. Devlete isyan eden biri değildi, onunki bir saltanat kavgasıydı. Bunu, ağabeyi Bayezid de gördü ve vefalı davrandı. Kardeşinin naaşını gurbetten aldı Muradiye'ye dedesinin yanına getirdi."

Kemikli, sempozyumun ilk gününde "Şiir ve İktidar" başlıklı bir açılış paneli gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Şiirin iktidara etkisi, katkısı, iktidardan faydalandığı yönleri ortaya koyan bir panel oldu. Bu panelin bir ucunda da sultan şairlerimizi andık ve onların özellikle Hazreti Peygamber'e olan sevgilerini, naatlarını anlatmaya çalıştık. Fevkalade güzel bir panel oldu. Panelden sonra akşam saatlerinde sultan şairlerin besteledikleri şarkılar ve güfteleri sultanlara ait ama başkaları tarafından bestelenen eserlerden seçme bir konser oldu. Böylece Osmanlı sultanlarının sadece devlet adamı değil, aynı zamanda söze ve notalara hükmeden, şair ve musikişinas olduğunu anlamaya çalıştık."

- "Cem Sultan, tarihi perspektifle ele alındı"

Sempozyumun son gününde ise üç oturum gerçekleştirildiğine değinen Kemikli, şunları kaydetti:

"İlk oturumda Cem Sultan ve dönemini tarihi perspektifle, belgelerle ele almaya çalıştık. Cem Sultan'ın Osmanlı arşiv belgelerine intikal eden yönünü anlatan bir oturum oldu. Onun hayatı, türbesi, türbesindeki nakışlardan bahsedildi. Daha sonraki oturumda ise Cem Sultan'ın divanından yola çıkarak, düşünce dünyasını anlamaya çalıştık. Onun eserleri, Cemşid-ü Hurşid Mesnevisi'ni, bu eserleri telif ederkenki ruh yapısını, temel kavramlarını ele aldık. Son oturumda özellikle 'gurbet' teması ve eserlerinde kullandığı dile değindik. Cem Sultan'ın uzunca bir dönem Konya'da Karaman Valisi olduğu için divanında Orta Anadolu Türkçesi kullandığını gördük."