Uludağ Üniversitesi (UÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli, Fatih Sultan Mehmet'in küçük oğlu Cem Sultan'ın, uzunca bir dönem Karaman Valisi olduğu için divanında Orta Anadolu Türkçesi kullandığını belirtti.
UÜ İlahiyat Fakültesi tarafından Osmangazi Belediyesi himayesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesinin desteğiyle organize edilen "Cem Sultan ve Dönemi Sempozyumu" sona erdi.
UÜ İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemikli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seyyid Usul Kültür Merkezinde son oturumları gerçekleştirilen sempozyumun Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin gayretleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.
Cem Sultan'ın Fatih Sultan Mehmet'in küçük oğlu olduğunu belirten Kemikli, şunları kaydetti:
"Cem Sultan, ağabeyi 2. Bayezid'e karşı bir isyan hareketine girdi ve ömrü büyük oranda sürgünde geçti. Genç yaşta vefat etti. Cem Sultan, her ne kadar saltanat mücadelesine girse de devleti her zaman koruyan bir idrakte oldu. Batı'nın oyununa gelmemeye çalıştı. Devlete isyan eden biri değildi, onunki bir saltanat kavgasıydı. Bunu, ağabeyi Bayezid de gördü ve vefalı davrandı. Kardeşinin naaşını gurbetten aldı Muradiye'ye dedesinin yanına getirdi."
Kemikli, sempozyumun ilk gününde "Şiir ve İktidar" başlıklı bir açılış paneli gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Şiirin iktidara etkisi, katkısı, iktidardan faydalandığı yönleri ortaya koyan bir panel oldu. Bu panelin bir ucunda da sultan şairlerimizi andık ve onların özellikle Hazreti Peygamber'e olan sevgilerini, naatlarını anlatmaya çalıştık. Fevkalade güzel bir panel oldu. Panelden sonra akşam saatlerinde sultan şairlerin besteledikleri şarkılar ve güfteleri sultanlara ait ama başkaları tarafından bestelenen eserlerden seçme bir konser oldu. Böylece Osmanlı sultanlarının sadece devlet adamı değil, aynı zamanda söze ve notalara hükmeden, şair ve musikişinas olduğunu anlamaya çalıştık."
- "Cem Sultan, tarihi perspektifle ele alındı"
Sempozyumun son gününde ise üç oturum gerçekleştirildiğine değinen Kemikli, şunları kaydetti:
"İlk oturumda Cem Sultan ve dönemini tarihi perspektifle, belgelerle ele almaya çalıştık. Cem Sultan'ın Osmanlı arşiv belgelerine intikal eden yönünü anlatan bir oturum oldu. Onun hayatı, türbesi, türbesindeki nakışlardan bahsedildi. Daha sonraki oturumda ise Cem Sultan'ın divanından yola çıkarak, düşünce dünyasını anlamaya çalıştık. Onun eserleri, Cemşid-ü Hurşid Mesnevisi'ni, bu eserleri telif ederkenki ruh yapısını, temel kavramlarını ele aldık. Son oturumda özellikle 'gurbet' teması ve eserlerinde kullandığı dile değindik. Cem Sultan'ın uzunca bir dönem Konya'da Karaman Valisi olduğu için divanında Orta Anadolu Türkçesi kullandığını gördük."
- Tebliğler kitap haline getirildi
Kemikli, değerlendirme oturumuyla sempozyumun sona erdiğini aktararak, "Üç temel hedefimiz vardı. Bunlardan biri, Cem Sultan'ı tanımak. Bunun için 5 yıldır arkadaşlarımız okumalar ve çalışmalar yaptı. İkinci hedefimiz, tanıtmaktı. Sempozyumdaki tebliğleri kitaba dönüştürdük. Sempozyum programında olmayıp katkıda bulunan yazarlar da oldu. Üçüncü hedefimiz de genç ilim adamlarının tarihi değerlerimize dönük çalışma yapmalarını teşvik etmekti." ifadesini kullandı.
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