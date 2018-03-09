Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Abdullah Gül’e, bir dönem danışmanlık da yapan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eski Başkanı Ahmet Ertürk’ü soran Uzan, “Sayın 11. Cumhurbaşkanı neden halen Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük hırsızı Ahmet Ertürk’ü yanınızda taşıyorsunuz? Milletimizi bilgilendirmeniz umudu ile” ifadelerini paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Abdullah Gül’ün fotoğrafını da paylaşan Uzan’ın bu gönderisi birçok yorum aldı.

İşte o paylaşım: