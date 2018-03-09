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Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 08:04 | Son Güncelleme

İş adamı Cem Uzan sosyal medya hesabından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e karşı dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Abdullah Gül’e, bir dönem danışmanlık da yapan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eski Başkanı Ahmet Ertürk’ü soran Uzan, “Sayın 11. Cumhurbaşkanı neden halen Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük hırsızı Ahmet Ertürk’ü yanınızda taşıyorsunuz? Milletimizi bilgilendirmeniz umudu ile” ifadelerini paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Abdullah Gül’ün fotoğrafını da paylaşan Uzan’ın bu gönderisi birçok yorum aldı.

İşte o paylaşım:

cemmo

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Anahtar Kelimeler:
Cem Uzan Abdullah Gül

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
türkiyedeki en büyük hırsızlardan cem uzan başka birini hırsızlıkla suçluyorsa gerçek payını araştırmak lazım. bunlar birbirini iyi tanır.
Yazdığınızın aynısını ben yazacaktım.Kesinlikle doğru yazmışsın.Motorola'yı,Nokia'yı tokatlamış bir milli hırsız,bir başka hırsızı ihbar ediyor adeta."Tencere dibim kara,seninki benden kara"
türkiyenin gelmiş gelmiş en büyük hırsızı o değil. Kimin olduğu malum. kokan balığın başı..
Cem Uzan nin babasi 1970 li yıllarda, o zamanin posta yada expres trenlerde boynuna astigı tablası ile jilet, çakmak, kibrit vs. satardı. Ne oldu da ve nasil olduda bu servet e eristiler acaba ??? Bir ara 1989 li yillarda sırra kadem basmıştı babalari, acaba bu isadami denulen kisi kac yasindaydi o zamanlar, gömü nü buldu babalari yoksa farklı bir metodla mi bu hallere geldiler ?  Merakimizi giderebilirmi acana bu " pek Sayın İsadamı" ?????
cem uzanın babası inşaat muhendisidir. alisamiyen stadını yapmıştır senin gibi çomar toplumda yeri olmayan bireyler değildir enayi
Cem Uzan nin babasi 1970 li yıllarda, o zamanin posta yada expres trenlerde boynuna astigı tablası ile jilet, çakmak, kibrit vs. satardı. Ne oldu da ve nasil olduda bu servet e eristiler acaba ??? Bir ara 1980 li yillarda sırra kadem basmıştı babalari, acaba bu isadami denulen kisi kac yasindaydi o zamanlar, gömü nü buldu babalari yoksa farklı bir metodla mi bu hallere geldiler ?  Merakimizi giderebilirmi acana bu " pek Sayın İsadamı" ?????
@pcart Al birini vur ötekini... AKP lilerin 15 yılda nereden, nereye geldiğinin, nasıl en zen sebebini de sen araştır bize bildir.
Diğer yanına da sen geçsen mükemmel bir görüntü olur!
adamın dibi cem başkan :))
Ordan konuşmak kolay Cem bey gelin Türkiye'ye burda görelim sizi Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
senden ala hırsız mı olur şerefsiz herif utanmaz
demek ki hırsız cem uzan üstü kapalı reise oynuyor
Ha ha ha sende Türkiyenin 2. hırsızısın sanırım bozacının şahidi şıracıymış derler ya :))
belki cem uzanda feto kumpasina kurban gitmistir
ulen cem uzan sen ve senin ailen 2 baka motorola ve çukurovayı soyup sonra ulkeden kaçtınız şimdi kalkıp başka ülkede keyfini çatıyorsun ama halen kendin gibi hırsızlar ile uğraşıyorsun tabiki hırsız hırsız ile uğraşır
BUNLAR ŞEYTAN BİRBİRİNİ İYİ TANIRLAR DOĞRU SÖYLÜYORDUR AL BİRİNİ VUR ÖBÜRÜNÜ BUNLARIN ALAYI HIRSIZ
başka gırgızların yanında o ve bu hiç kalır . en byük müş bunlar kim. bee. rekabeti sevmez en büyük hırgızlar
çok laf yalansız çok para haramsız olmaz bu lafa uyanları ni gözünüzün önüne getirin bakalım çok var ama
hırsız hırsızı iyi tanır
Hırsızlarımızı akılda kalması için ayırmak lazım. AKP den önceki 3-5 hırsız, AKP li hırsızlar diye...
Aslında fabrikaların satılıp kapanmasınada evet denmez.o çiftçi abinin feryadını gördüm.haklıdır.sonumuz nereye böyle.
Zenginler dürüst çalışarak zengin olmaz,arkadaşlar ben inanmıyorum,dürüt çalşışıp zengin olunsaydı başta ben zengin olurdum,28 yıldır maaşlı çalışanım hiç bir savurganlığım yok,ama bir şerket kursaydım şayet emin olunki sayılı zenginler arasında yer alırdım mutlak,anlayabildinizmi
Cem NE diyorsa o ??????c?'?c
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