HABER

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 10:24 | Son Güncelleme

Daily Mail gazetesi Cem Uzan'ı sürmanşetten haber yaptı. Gazete 2000 yılındaki bir kraliyet yemeğinde Uzan'ın Prens Charles ile fotoğraf çektirmek ve eşi ile yanına oturabilmek için 200 bin sterlin bağış yaptığını yazdı. Haber, 'satılık prens para karşılığı fotoğraf çektiriyor' başlığıyla duyuruldu.

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Türkiye’yi 2009 yılında terk ederek gittiği Fransa’da siyasi sığınmacı olarak yaşayan Cem Uzan, yıllar sonra bir magazin haberiyle yeniden İngiliz basınına haber oldu.

Daily Mail gazetesi Prens Charles'ın para karşılığı dünyanın çeşitli ülkelerinden milyarderlerle çektirdiği fotoğrafları gündeme taşırken haberin öznesi "Türk milyoner" başlığı ile Cem Uzan oldu. Haberde Cem Uzan'ın o dönemki eşi Alara Koçibey ile birlikte, Prens Charles ve eşi Camillia ile yemekte yanyana oturabilmek sonra da birlikte fotoğraf çektirebilmek için kraliyet vakıflarına 200 bin sterlin (bugünkü kurla yaklaşık 1,1 milyon lira) bağış yaptığı iddia edildi.

pres1

Daily Mail'in haberinde, 2000 yılının Haziran ayındaki yemeğe katılan Cem Uzan'ın 200 bin sterlin ödediği bu davet ve sonrasındaki fotoğraftan memnun kaldığı da belirtildi.

'SATILIK PRENS' BAŞLIĞI ATTILAR

'Satılık prens' başlığıyla verilen haberde, Uzan'ın yaptığı bağışla, eşinin yemekte Prens Charles'ın yanındaki koltuğa oturmasını güvence altına aldığına dikkat çekildi.

pres

İYİ PLANLANMIŞ BİR PR ÇALIŞMASI

Uzan'ın hareketini 'iyi planlanmış uzun süreli bir kampanya' olarak değerlendiren gazete, Uzan'ın ödeme ve fotoğraf için PR danışmanlık şirketi Bell Pottinger ile çalıştığı belirtildi.

Sinemada dehşet!Sinemada dehşet!
Hastanede rezalet!Hastanede rezalet!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cem Uzan Prens Charles ingiltere

En Çok Okunan Haberler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Türkiye’yi 2019 yılında terk ederek gittiği Fransa’da siyasi sığınmacı olarak yaşayan Cem Uzan GELECEK HABERİ:)
Adam dolandırıcı haydan gelen huya savuruyor
"Türkiye’yi 2019 yılında terk ederek" düzeltin lütfen komik duruyor
DAHA 2019 YILINA GİRMEDİK BU ADAM NASIL OLUYORDA 2019 YILINDA ÜLKEYİ TERKETTİ DİYE HABER YAPIYORSUNUZ
Diğer Haberler
Torba yasada neler var? İşte milyonları ilgilendiren torba yasasındaki düzenlemeler

Torba yasada neler var? İşte milyonları ilgilendiren torba yasasındaki düzenlemeler

Dışişleri Bakanlığı: ABD'den füze savunma sistemi almak için görüşüyoruz

Dışişleri Bakanlığı: ABD'den füze savunma sistemi almak için görüşüyoruz

Afrin'de kan donduran detaylar ortaya çıkıyor! Öcalan konuşmalarını dinletip öldürmüşler!

Afrin'de kan donduran detaylar ortaya çıkıyor! Öcalan konuşmalarını dinletip öldürmüşler!

Afrin'de 4 adet grad füzesi ele geçirildi

Afrin'de 4 adet grad füzesi ele geçirildi

İmamdan hutbe arasında reklam

İmamdan hutbe arasında reklam

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.