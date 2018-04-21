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Cem Vakfı Sivas Şube Başkanlığı’nda devir teslim töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 15:36 | Son Güncelleme

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Mustafa Arslanali şube başkanlığı görevini Ünal Karataş’a devretti.Cem Vakfı Sivas Şube Başkanlığı görevini yaklaşık 1 yıldır sürdüren Mustafa Arslanali, şube başkanlığı görevini Sivas Cem Vakfı’nda düzenlenen devir teslim töreni ile Ünal Karataş’a teslim etti.

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanlığı’nda devir teslim töreni

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Mustafa Arslanali şube başkanlığı görevini Ünal Karataş’a devretti.
Cem Vakfı Sivas Şube Başkanlığı görevini yaklaşık 1 yıldır sürdüren Mustafa Arslanali, şube başkanlığı görevini Sivas Cem Vakfı’nda düzenlenen devir teslim töreni ile Ünal Karataş’a teslim etti. Devir Teslim törenine katılan Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin,"Burada bulunma sebebimiz uzunca bir süredir görevde bulunan Mustafa başkanımızın ve yönetimimizin kendi istekleri doğrultusunda görevden affını istemesi, yerine başka bir arkadaşımızın atanması ve yeniden yönetim kurulunun oluşması içindir." dedi.
Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Mustafa Arslanali, ise Cem Vakfı bünyesinde 8 yıldır görev yaptığını söyleyerek,"Ben ve arkadaşlarım ile yaptığım onurlu görevi bir gün son olacağını biliyordum. Bende şartlarım gereği görevimi son buldurdum. Burada çalışmak onurdur. Cem Vakfı genel merkezimiz hep bizim yanımızda oldu. Yeni seçilen arkadaşıma ve yönetim kuruluna hayırlı olsun diliyorum. Her zaman yanlarında olacağıma hiç kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.
Görevi devralan Ünal Karataş da başkanlarının büyük bir özveri ile çalıştığını belirterek,"Kendisi bu görevi bir gün bırakacağını, teslim edeceğini bildirdi. Bu Türkiye’de az rastlanan bir durum. Böyle başkanlarımız kendi görevlerini bırakacağını, aynı zamanda görevini bırakacak insanla dostane ilişkiler kuracağını, arkasından hizmet almaya devam edeceğini dile getirmesi bizleri memnun etti." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Karataş, görevi devreden Mustafa Arslanali’ye çiçek verdi.

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanlığı’nda devir teslim töreni

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