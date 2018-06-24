Cem Yılmaz oyunu kullandı

Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz, oyunu Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'nda kullandı. Cem Yılmaz, saat 10.30 sıralarında oyunu kullanmaya geldi. Oyunu kullandıktan sonra sınıftan ayrılırken bir muhabirin anonsunda 'şovmen' dediğini duyan Cem Yılmaz, "Ben şovmen değil, komedyenim" dedi.

