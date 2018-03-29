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Cemaat yurdunda sır ölüm! Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 08:14 | Son Güncelleme

İsmailağa Cemaati'nin Esenyurt'taki bir 'medresesinde' hafızlık yapan Mahmut Osman Kamış isimli 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kamış'ın cenazesi cemaat tarafından toprağa verildi. Otopsisi yapılmayan çocuğun ölüm nedeni ise bilinmiyor.

Cemaat yurdunda sır ölüm! Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybetti

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü İsmailağa Cemaati’nin İstanbul Esenyurt’taki ‘medrese’ adı verilen bir yurdunda meydana geldi.

İddialara göre; yurtta yatılı olarak kalan Mahmut Osman Kamış adındaki 12 yaşındaki çocuk, Kur'an-ı Kerim okurken fenalık geçirdi. Yurt görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

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POLİSE İNTİKAL ETMEDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, ağzından kan geldiği bildirilen miniğin cesedi daha sonra yurt görevlileri tarafından ailesine teslim edildi. Olay sonrası ne polise ne de sağlık görevlilerine haber verilmediği öğrenildi.

Ailesinin de cemaat mensubu olduğu öğrenilen Mahmut Osman’ın cenazesi, önceki gün İsmailağa Camii’nde ikindi namazına müteatip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, Metin Balkanlıoğlu başta olmak üzere İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimleri katıldı.

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“AĞZINDAN KAN GELDİ”

Konuyla ilgili konuşan İsmailağa Cemaati yetkilileri ise “Çocuk zaten kalp hastasıydı. Yavrumuzun Kuran okurken ağzından kan gelmiş. Hakkın rahmetine kavuşmuştur” dedi.

Cemate yakın sosyal medya hesabından olayla ilgili yapılan açıklamada ise “İstanbul'daki İsmailağa Dergâhı Medreselerinden birinde hafızlık yapan, 12 yaşındaki talebe kardeşimiz, rahlenin başında vefat etmiştir. Cenazesini Kemal Efendi Hocamız kıldırmış, duaları ve telkini Metin Hoca Metin Balkanlıoğlu Hocamız yapmıştır” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İsmailağa Cemaati Esenyurt

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah rahmet eylesin. Allah geride kalanlara sabır versin. Herkese böyle ölüm nasip olmaz.
herşeye bir kulp arıyor sözcü.sahiplerinin islam düşmanı olduğunu biliyor devletimiz.Allah rahmet etsin
Bu nasıl iş ya memleketin savcıları nerde
Mutlaka otopsi yapılsın. suçlu varsa cezasını çeksin. niye bu tür yerlere de kamera konulmaz ki?
Nasıl bir ülke olduk ya 12 yaşında çocuğun ağzından kan gelip ölüyor ve kalp hastalığı vardı zaten diyen bir aile yada öyle söyleten bir cemaat. Otopsi yapılması gereken şüpheli bir ölüm, ardından neler çıkacak inşallah görürüz.
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