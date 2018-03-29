Cemaat yurdunda sır ölüm! Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybetti

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü İsmailağa Cemaati’nin İstanbul Esenyurt’taki ‘medrese’ adı verilen bir yurdunda meydana geldi.
İddialara göre; yurtta yatılı olarak kalan Mahmut Osman Kamış adındaki 12 yaşındaki çocuk, Kur'an-ı Kerim okurken fenalık geçirdi. Yurt görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
POLİSE İNTİKAL ETMEDİ
Sözcü'de yer alan habere göre, ağzından kan geldiği bildirilen miniğin cesedi daha sonra yurt görevlileri tarafından ailesine teslim edildi. Olay sonrası ne polise ne de sağlık görevlilerine haber verilmediği öğrenildi.
Ailesinin de cemaat mensubu olduğu öğrenilen Mahmut Osman’ın cenazesi, önceki gün İsmailağa Camii’nde ikindi namazına müteatip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, Metin Balkanlıoğlu başta olmak üzere İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimleri katıldı.
“AĞZINDAN KAN GELDİ”
Konuyla ilgili konuşan İsmailağa Cemaati yetkilileri ise “Çocuk zaten kalp hastasıydı. Yavrumuzun Kuran okurken ağzından kan gelmiş. Hakkın rahmetine kavuşmuştur” dedi.
Cemate yakın sosyal medya hesabından olayla ilgili yapılan açıklamada ise “İstanbul'daki İsmailağa Dergâhı Medreselerinden birinde hafızlık yapan, 12 yaşındaki talebe kardeşimiz, rahlenin başında vefat etmiştir. Cenazesini Kemal Efendi Hocamız kıldırmış, duaları ve telkini Metin Hoca Metin Balkanlıoğlu Hocamız yapmıştır” denildi.
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