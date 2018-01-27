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Cemaati şoke eden olayla ilgili bomba yorum

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 12:26 | Son Güncelleme 8 saat önce

Damadın, kayınpederinin cenazesinde "Hakkımı helal etmiyorum" demesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Nihat Hatipoğlu, "Bunları cenaze namazına gelmeden konuşmak lazım" dedi.

Damadın, kayınpederinin cenazesinde "Hakkımı helal etmiyorum" demesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Nihat Hatipoğlu, "Bunları cenaze namazına gelmeden konuşmak lazım" dedi.

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan programında merak edilen konulara ışık tutmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURAN OLAYA DEĞİNDİ

Ünlü ilahiyatçı, son olarak Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kayınpederinin cenazesinde "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Muhlis Kocasarı'nın durumuna değindi.

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

"BUNLAR CENAZE NAMAZINA GELMEDEN KONUŞMAK LAZIM"

Helallik kavramının önemli olduğuna vurgu yapan Hatipoğlu, günlerce konuşulan olay için şu yorumu yaptı: "Ölmüş insan muhtaç insandır. Musallaya gelmiş insan konusunda biraz daha titiz davranmamız gerekiyor. Sağlığında zararı olmuş olabilir. Bunları cenaze namazına gelmeden önce konuşmak lazım. Tabutla musalla taşına geldikten sonra bunları konuşmak hayat boyunca bir kavganın sebebi olabilir. Benim dediğim şu, ölüm olayı gerçekleşince haksızlığa uğrayanların haksızlıkları giderilmelidir."

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Anahtar Kelimeler:
Muğla cenaze Nihat Hatipoğlu

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
KİM GİDERECEK HATİPOĞLU SEN Mİ YAHU SEN SADECE SALLIYORSUN HER ŞEYİ KOLAYA ALIYORSUN BAŞINA GELMEYEN BİLMEZ SENİM GİBİLERE ŞU DENİR BEKARA KADIN BOŞAMAK KOLAY SENİN HİÇ BİR DEDİĞİNİ TASVİP ETMİYORUM VE SENİ DİNLEMİYORUM SENİN GİBİLER PEYGAMBERİN HAYATINI ANLATIRKEN HEP YAPTI ETTİ GİBİ CÜMLELER KULLANIYORSUN HATİP OĞLU ADAMA SORMAZLAR MI SEN ORADAMIYDIN DİYE.
@kiziroglu075 sen dinleme öteye git biz dinleriz
@kiziroglu075 ORDA OLMASI GEREKMEZ, AKILLI OL!
Bula bula bu paragöz din tüccarını mı buldunuz..?Acaba bu ülkede kaç insan olanak bulsa sana hakkını helal eder..Oturduğun yerden salla gelsin cukka..Hani Allah yolunda verilen hizmet için maddi bir talep olmaz diyorlar....Önce o konularda bir açıklama yapsana..Mesela kitabın neresinde var cemaate böyle bir soru sorun ha yoksa çekeceği var elimden diye...
@budha50 budacı birader senin anlamaman çok normal onu demiyeceğimde serenlerin kerimcanların adnan hocaların demetlerin bihterlerin kazandığı para kanına dokunmuyo bu mu dokunuyor. derdiniz islamla ve müslümanlarla git tapınağında oyna
@budha50 çok bilmiş onlar dünyalık zaten. bu kuranı ve peygamber sav anlatırken acındırıp reyting yapıyor. geçinebildiği kadar alsa eyvallah veya aldığını o yolda harcasa gene. dini bilgiler satıp saltanat yapmak caiz mi? bu bildiğin din tüccarı
O ZAMAN AŞAĞIDAKİ HADİS YALAN MI??? Osman b. Abdullah b. Mevhib (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Abdullah b. ebî Katâde’nin babasından naklettiğine göre Rasûlullah (s.a.v.)’e cenaze namazı kıldırması için bir adamın cenazesi getirildi de Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Arkadaşınızın namazını siz kılın çünkü onun borcu vardır.” Ebû Katâde: “O borcu ben ödeyeceğim” dedi. Rasûlullah (s.a.v.) “Ödemeye kefilsin değil mi?” deyince Katâde “Evet ödeyeceğin” dedi. Bunun üzerine o kimseye cenaze namazını kıldı. (Nesâî, Cenaiz: 67)
@b.y58 İyi dinlememişsin. Bu olaydan bahsediyor zaten.
SORMAYIN O ZAMAN HELAL EDİYORMUSUNUZ DİYE LAF OLSUN DİYE DİNİ ALET EDİYORSUNUZ
yine salliyir hocaefendi hz
otelin nasıl iş yapıyormu Hatipoğlu
o zaman neden haklarınızı helal ediyormusımuz diye soruluyor. ayrıca hak sadece maddi değildir. hakkı olan hakkını helal etmek zorunda mı, etmiyorsa etmiyorum der biter.
cenazede "hakkımı helâl etmedim "demenin hukuken ve dinen cezası yoksa sanane?hukuken akrabaları"bizi küçük düşürdü" diyerek dava açabilirler.dinen cezası ise olsa olsa gıybet,iftira ise;günaha girmek olur.söylemek istediğim,hediyesi program başına 50000TL olduğu söylenen bu şahsı izlemeyin olur biter.Bu programı izleyip soru soranlar kendileri kaşınıyor.Bizim vergilerimizle geçinen 110000 din görevlisi ve Diyanet İşleri Başkanlığı na sorun.Böylece bu şahsa da soru sormamış olursunuz.
Ayıp be adam sizleri bilgilendiriyor demediğinizi bırakmıyorsunuz şu adam gibi ılımlı bir din adamı var mı ben severim hocamı. Aldığı paralara takmış millet hayırdır la paranın hesabını siz mi tutuyorsunuz ne işsiniz çözemedim sizi.
kitap ne diyor ona bakmak lazım.. madem hakkını helal etmediğini söylemek uygun değil, o zaman neden soruyorsunuz? sorunun çözümün yeri cenaze esnası mı? borcu olan gider tahsil eder. hukuk var mahkeme var... açarsın davanı olur biter.
PARASIZ HİÇ BİR PROGRAMA KATILMIYORSUN KALKMIŞ DİNDEN BAHSEDİYOR CENAZE NAMAZI HOCA SORUYOR ADAM HAKKI VARSA HELAL ETMİYORUM DEMESİ NORMAL
bu paragöz otorite mi???
Boş konuşmuşun çakma hoca.Ölen yaptığı haksızlığı gideremez ha yakınlarını diyosan onlarda gideremez.O hak ölenle o adam arasındadır.O yüzden cenazeye gelmeden bişeyde hallolamaz.Hakkını helal etmiyorsa etmemiştir.Çıkıp söyler bi allahın kuluda niye etmedin diyemez.
Müslümanım diyen bütün insanlara sesleniyorum bizi yaradan Mevlam kul hakkıyla karşıma gelmeyin diyor peygamberimiz Hz Muhammed cenazede helallik istemiştir cemaatten biri hakkını helal etmediğini söylemiştir peygamberimiz Hz Muhammed bu kişiden helallik alınmadan bu cenaze namazını kıldıramayacağını söylemiştir hocanın burası yeri değil demesi doğru değildir o zaman boşuna cenazelerde helallik isteniyor demekki milyarlarca yılda geçse binlerce kitapta inse insanoğlu doğruyu bulamayacak gelenlerde boşunaymış demekki yıllardır insanlığın birbirlerini katletmelerinden belli
ADAM HAKLII HOCA BOŞ KONUŞUYORR
bilmiyorum insanlar neden ahkam keserler bu kişiyi savunurlar.kişiyi savunmak için kişinin kusursuz olması lazım.din alimi aç göz olmaz,medyatik olamz,mal mülk düşkünü olmaz,ini menfaatleri uğruna pazarlamaz.4.halife hz.ali ra.öldüğünde hurma yağrağından bir şiltesi vardı.din anlatılırken allah rızası için anlatılır.yanlış ve haksızlığın karşısında susan şeytandır.insanlar konuşmasınmı.din adamı tefrika yapmaz.siyasi görüş beyan etmez içindeki siyasi görüşü empoze etmek için kinayeli konuşmaz.millet hangi hocanın arkasında namaz kılacak.çnkü fırkalar oluşturulmuştur.
Hatip hoca dedikleri zat bir din taciri olarak mı cevap vermiş dinimizi bile her türlü pisliklerinize alet etdiler oturmuş ahkam kesiyorlar asğari üçretlilere şükretmeyi öğretin kendiniz saraylarda köşklerde yaşayın bu güzelim ÜLKEYİ ne hale getirdiyer bunun gibi din tacirleri ve buna inanan kuranı okumayı bilmeyen beyin yoksunları
islamiyette var bu çıkıp bağıra bağıra cenazeyi rezil etme hakki
Bu sitede sorsan bizde Allah a inanıyoruz diyen yaratık çok
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