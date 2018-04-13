HABER

Cemal Akın Kaynarca’da incelemede bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:28 | Son Güncelleme

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü açılış töreni gerçekleşecek olan Kaynarca Spor Kompleksi ve Yaşam Parkı’nda incelemelerde bulundu.Belediye teknik personelinin de hazır bulunduğu incelemelerde Başkan Cemal Akın yüklenici firma yetkilileri ve görevli belediye personellerinden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

Cemal Akın Kaynarca’da incelemede bulundu

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü açılış töreni gerçekleşecek olan Kaynarca Spor Kompleksi ve Yaşam Parkı’nda incelemelerde bulundu.
Belediye teknik personelinin de hazır bulunduğu incelemelerde Başkan Cemal Akın yüklenici firma yetkilileri ve görevli belediye personellerinden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Daha önce Yalı Sevgi Parkı, Karaçay Piknik Alanı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı, Aladağ Mesire Alanı, Gazhane Kültür Parkı gibi birçok sosyal alanı ilimize kazandırmıştık. Şimdi ise bunlara bir yenisini de Kaynarca Bölgesine inşa ettiğimiz Kaynarca Spor Kompleksi ve Yaşam Parkı projemizi ekliyoruz. 31 Mayıs 2017 tarihinde temel atma töreni ile yapım çalışmalarına başladığımız Kaynarca Spor Kompleksi ve Yaşam Parkı projemizde sona gelmiş durumdayız. Ekipler spor sahalarının zemin kaplamaları, bitlendirme, çimlendirme ve yürüyüş yolu ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Allah izin verirse 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü Kaynarca Spor Kompleksi ve Yaşam Parkı projemizi halkımızın hizmetine sunacağız. Bir aksilik olmazsa Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’de açılış törenimize katılacak. Herhangi bir eksiklik ve aksaklığın olmaması için sık sık alanı ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceliyorum" dedi.

Cemal Akın Kaynarca’da incelemede bulundu

Trump hakkında ABD'yi karıştıran iddia! Trump hakkında ABD'yi karıştıran iddia!
Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'
Trump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklamasıTrump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek

CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek

Melih Gökçek, Soner Yalçın'a yanıt verdi! La Casa De Papel tartışması büyüyor

Melih Gökçek, Soner Yalçın'a yanıt verdi! La Casa De Papel tartışması büyüyor

'İnsanlık ölmemiş' dedirten haber!

'İnsanlık ölmemiş' dedirten haber!

Aydın Doğan'dan Demirören'e: Hürriyet'in kumaşıyla fazla oynamayın!

Aydın Doğan'dan Demirören'e: Hürriyet'in kumaşıyla fazla oynamayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.