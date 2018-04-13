Cemal Akın Kaynarca’da incelemede bulundu

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü açılış töreni gerçekleşecek olan Kaynarca Spor Kompleksi ve Yaşam Parkı’nda incelemelerde bulundu.

Belediye teknik personelinin de hazır bulunduğu incelemelerde Başkan Cemal Akın yüklenici firma yetkilileri ve görevli belediye personellerinden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Daha önce Yalı Sevgi Parkı, Karaçay Piknik Alanı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı, Aladağ Mesire Alanı, Gazhane Kültür Parkı gibi birçok sosyal alanı ilimize kazandırmıştık. Şimdi ise bunlara bir yenisini de Kaynarca Bölgesine inşa ettiğimiz Kaynarca Spor Kompleksi ve Yaşam Parkı projemizi ekliyoruz. 31 Mayıs 2017 tarihinde temel atma töreni ile yapım çalışmalarına başladığımız Kaynarca Spor Kompleksi ve Yaşam Parkı projemizde sona gelmiş durumdayız. Ekipler spor sahalarının zemin kaplamaları, bitlendirme, çimlendirme ve yürüyüş yolu ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Allah izin verirse 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü Kaynarca Spor Kompleksi ve Yaşam Parkı projemizi halkımızın hizmetine sunacağız. Bir aksilik olmazsa Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’de açılış törenimize katılacak. Herhangi bir eksiklik ve aksaklığın olmaması için sık sık alanı ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceliyorum" dedi.