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Cemal Safi hayatını kaybetti! Cemal Safi kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 01:14 | Son Güncelleme

Şarkılara dönüşen şiirleriyle tanınan sanat camiasının efsane isimlerinden Cemal Safi, hastanede yoğum bakımda tutuluyordu, ünlü şair hayatını kaybetti.

Cemal Safi hayatını kaybetti! Cemal Safi kimdir?

Edebiyat camiasının tanınan ve sevilen şairi Cemal Safi hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu. Ünlü şairin hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi sanatçı Onur Akay duyurdu.

Şiirleri, Orhan Gencebay, Muazzez Abacı, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca gibi nice sanatçı tarafından şarkı olarak yorumlanan Karadenizli Cemal Safi, aylar önce KOAH nedeniyle tedavi altına alınmıştı.

Safi'nin cenaze namazı, 20 Nisan 2018 tarihinde Cuma namazını müteakip Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılınacak.

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Hayatını kaybeden Cemal Safi kimdir merak ediliyor. İşte hayatı şiirleri ve merak edilenler...

CEMAL SAFİ KİMDİR? HAYATI ŞİİRLERİ ESERLERİ

Cemal Safi 1938 yılında Samsun'da doğdu. Babası merhum Mehmet Safi, annesi merhume Ayşe Safi'di. Öğrenimine Sakarya İlkokulu'nda başladı. Samsun Sanat Okulu' nun Torna Tesviye bölümünden mezun oldu. 1959 yılında ailesiyle Ankara' ya taşındı. 1971 yılına kadar o dönemde sahibi oldukları Büyük Otel' de babasının yanında çalıştı.

Cemal Safi evli ve üç çocuk babasıdır. İlk şiirlerini Orhan Gencebay besteledi. 1990 yılında, Rüyalarım Olmasa, 1991 yılında, Vurgun adlı bestelerin güftekarı olarak iki yıl art arda yılın şairi seçildi. 1990 yılında müzikli bir şiir kasedi çıkardı.Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirildi.

Eminescu madalyası başta olmak üzere defalarca Hürriyet'in Altın Kelebek, Milliyet'in Yılın En Sevilen Şarkıları birincilik ödülleri ile TRT'nin Yılın Şair'i gibi sayısız ödüle layık görüldü.

Şair, yaz aylarını geçirmekte olduğu Akçay'da her yıl Akçay Şairler ve Bestekârrlar Festivali 'ni organize etmektedir. Tek Hece - Aşk şiirleri ile tanınmaktadır.

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