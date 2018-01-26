Çember daralıyor! Kirli pazarlık iddiası

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK) Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) unsurlarıyla birlikte gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nda, 6’ncı gün geride kaldı. TSK ve ÖSO güçlerinin, zorlu hava koşullarına rağmen 7 noktada kara ve hava operasyonlarına devam ettiği, Afrin kent merkezini çembere almaya başladığı öğrenildi. Pazar günü kuzey ve batı yönlerinde açılan cephelerle başlayan harekât, doğu ve son olarak İdlib tarafından güney cephesinin de açılmasıyla sürdü. Sağanak yağış ve yoğun sis, zırhlı birlikler ile piyade birliklerinin ilerlemesini güçleştirse de Mehmetçik dağlık arazide teröristlerle sık sık sıcak temas sağladı.
Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen ve Nurcan İnal'ın haberine göre Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları, güneyde Cinderis ve doğuda Saranlı kırsalını ateş altına aldı. Kara harekâtı ise ağırlıklı olarak doğuda Burseya Dağı çevresindeki tepelerde devam etti. Afrin kent merkezine yaklaşmak için kritik önem taşıyan Burseya Dağı’nda, teröristlerin terk etmek zorunda kaldığı kilometrelerce uzunluktaki tünellere ulaşıldı. Afrin 6 yıldır PYD hâkimiyetinde olduğu için çok fazla kazılmış tünel bulundığı bildirildi.
TSK ve ÖSO karadan topçu atışı yaptığında PYD militanlarının bazılarının öldüğü, diğerlerinin de tünellerden kaçtığı öğrenildi. TSK ve ÖSO, batıda Harmanlık, Ömer Uşağı, Rajo ve Adah Manli, kuzeyde Marsava cephelerinde, doğuda Mare hattı ve güneyde İdlib sınırındaki Simon Kalesi’nden Afrin’e doğru ilerledi. Birlikler, Türkiye’ye yönelik roket ve havan saldırılarının yapıldığı Bafelyun Tepesi’ndeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için dün sabah harekete geçti. Ancak hava koşulları nedeniyle çamurlu ve bataklık bölgelerde araçların hareketi yavaşladı. Bölgenin dağlık ve engebeli olması sebebiyle zırhlı araçların daha rahat yol alması için çalışmalar tüm hızıyla sürdürüldü. Azez kırsalında ve Kilis’in karşısında yer yer çatışmaların devam ettiği Bülbül ve Racu köylerinde, 3 PYD’li silah ve mühimmatları ile yakalandı.
KONVOYA BOMBA
Öte yandan; TSK, terör örgütü PYD’nin Menbiç’ten Afrin’e takviye güç kaydırma hamlesini, düzenlediği hava operasyonuyla engelledi. Zeytin Dalı Harekâtı’nın hedefinde olan teröristlere destek için Menbiç’ten yola çıkan 15-20 araçlık PYD konvoyu, Münbiç’in batısındaki Al Yeşil ve Umcalud köyleri yakınlarında Türk savaş uçakları tarafından vuruldu. Havadan bombalanan 2 bölgede en az 10 PYD’linin öldüğü ve çok sayıda teröristin yaralandığı ifade edildi. Görgü tanıkları, araçlardan çıkan PYD militanlarının kaçtığını söyledi. Afrin’de kıskaca alınan PYD’nin Münbiç, Kuzey Irak, Haseke ve Rakka’da silah ve bomba eğitimi verdiği yaklaşık 10 bin teröristi rejim bölgesi olan Nubul Zehra Beldesi üzerinden Afrin’e kaydırmayı planladığı öğrenildi.
KOMANDOLAR AFRİN YOLUNDA
Bingöl’de 200 komando, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ’a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’na katılmak üzere bölgeye gitti. Bingöl Havalimanı’nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Bingöl Valisi Ali Mantı, “Kendilerine bu kutlu yolculukta başarılar diliyoruz” dedi.
MAYIN ARAYACAK
Mayın arama köpeği “Ayevi” de komandolarla birlikte Afrin’e gitti. Gemlik Askeri Veterinerlik Okulu’nda eğitilerek 1 yıl önce Bingöl 49. Komando Tugayı emrine verilen 7 yaşındaki labrador cinsi Ayevi, mayın arama konusunda Mehmetçik’in gözü olacak.
‘KİRLİ PAZARLIK’ İDDİASI
TSK ve ÖSO’nun Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken, Esad rejiminin PYD/YPG ile Afrin konusunda pazarlık masasına oturduğu iddiası gündeme geldi. Esad yönetiminin terör örgütüne “Afrin’den çekilin, rejim güçlerine bırakın” teklifinde bulunduğu ve anlaşma sağlandığı ileri sürülürken, PYD/YPG yöneticisi Behçet Abdo ise “Teklifi kabul ettiğimiz doğru değil” açıklamasını yaptı. Esad rejimi, PYD’yi “ABD tarafından doğrudan desteklenen, Suriye’yi bölmeye çalışan bir örgüt” olarak görmeye devam etse de 2017’nin son döneminde, ele geçirdiği Arap bölgelerinden çıkması karşılığında PYD’ye özerklik vermeyi teklif etmişti. PYD ise bunu kabul etmeyerek işgal ettiği tüm bölgelere federasyon statüsü verilmesini istemişti. Şam yönetimi, Zeytin Dalı Harekâtı başlar başlamaz Türkiye’yi kınadığını ilan etmişti. Rejimin, PYD’nin Kobani bölgesinden Afrin’e gıda, silah ve mühimmat ikmali yapmasına da izin verdiği belirtiliyor. Zira Afrin’i Kobani’ye bağlayan karayolu rejimin kontrolündeki Halep kırsalından geçiyor. Safların dönem dönem değiştiği Suriye’de, PYD’nin bu tip pazarlıkları sık sık yaptığına dikkat çekiliyor. PYD, ABD’li askerlerle birlikte gerçekleştirdiği Rakka operasyonu sırasında da DEAŞ ile pazarlık masasına oturmuş ve DEAŞ’lı teröristlerin bölgeden tahliyesini sağlamıştı.
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