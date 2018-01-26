Çember daralıyor! Kirli pazarlık iddiası

Son Güncelleme 49 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 03:53 |49 dakika önce

Zorlu hava koşullarına rağmen ilerleyen Zeytin Dalı Harekâtı’nda, TSK ve ÖSO’ya bağlı birlikler Afrin kent merkezini çembere almaya başladı. PYD’nin Münbiç’ten Afrin’e takviye güç kaydırma hamlesine ise Türk jetleri geçit vermedi. 15-20 araçlık PYD konvoyu, hava operasyonuyla vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK) Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) unsurlarıyla birlikte gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nda, 6’ncı gün geride kaldı. TSK ve ÖSO güçlerinin, zorlu hava koşullarına rağmen 7 noktada kara ve hava operasyonlarına devam ettiği, Afrin kent merkezini çembere almaya başladığı öğrenildi. Pazar günü kuzey ve batı yönlerinde açılan cephelerle başlayan harekât, doğu ve son olarak İdlib tarafından güney cephesinin de açılmasıyla sürdü. Sağanak yağış ve yoğun sis, zırhlı birlikler ile piyade birliklerinin ilerlemesini güçleştirse de Mehmetçik dağlık arazide teröristlerle sık sık sıcak temas sağladı. Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen ve Nurcan İnal'ın haberine göre Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları, güneyde Cinderis ve doğuda Saranlı kırsalını ateş altına aldı. Kara harekâtı ise ağırlıklı olarak doğuda Burseya Dağı çevresindeki tepelerde devam etti. Afrin kent merkezine yaklaşmak için kritik önem taşıyan Burseya Dağı’nda, teröristlerin terk etmek zorunda kaldığı kilometrelerce uzunluktaki tünellere ulaşıldı. Afrin 6 yıldır PYD hâkimiyetinde olduğu için çok fazla kazılmış tünel bulundığı bildirildi.

TSK ve ÖSO karadan topçu atışı yaptığında PYD militanlarının bazılarının öldüğü, diğerlerinin de tünellerden kaçtığı öğrenildi. TSK ve ÖSO, batıda Harmanlık, Ömer Uşağı, Rajo ve Adah Manli, kuzeyde Marsava cephelerinde, doğuda Mare hattı ve güneyde İdlib sınırındaki Simon Kalesi’nden Afrin’e doğru ilerledi. Birlikler, Türkiye’ye yönelik roket ve havan saldırılarının yapıldığı Bafelyun Tepesi’ndeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için dün sabah harekete geçti. Ancak hava koşulları nedeniyle çamurlu ve bataklık bölgelerde araçların hareketi yavaşladı. Bölgenin dağlık ve engebeli olması sebebiyle zırhlı araçların daha rahat yol alması için çalışmalar tüm hızıyla sürdürüldü. Azez kırsalında ve Kilis’in karşısında yer yer çatışmaların devam ettiği Bülbül ve Racu köylerinde, 3 PYD’li silah ve mühimmatları ile yakalandı. KONVOYA BOMBA Öte yandan; TSK, terör örgütü PYD’nin Menbiç’ten Afrin’e takviye güç kaydırma hamlesini, düzenlediği hava operasyonuyla engelledi. Zeytin Dalı Harekâtı’nın hedefinde olan teröristlere destek için Menbiç’ten yola çıkan 15-20 araçlık PYD konvoyu, Münbiç’in batısındaki Al Yeşil ve Umcalud köyleri yakınlarında Türk savaş uçakları tarafından vuruldu. Havadan bombalanan 2 bölgede en az 10 PYD’linin öldüğü ve çok sayıda teröristin yaralandığı ifade edildi. Görgü tanıkları, araçlardan çıkan PYD militanlarının kaçtığını söyledi. Afrin’de kıskaca alınan PYD’nin Münbiç, Kuzey Irak, Haseke ve Rakka’da silah ve bomba eğitimi verdiği yaklaşık 10 bin teröristi rejim bölgesi olan Nubul Zehra Beldesi üzerinden Afrin’e kaydırmayı planladığı öğrenildi.