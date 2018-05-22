"Çemçe ve Madur sorumluları etkisiz hale getirildi"

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 12 teröristin arasında, terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen "Çemçe ve Madur" bölge sorumlularının da bulunduğu bildirildi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yaptığı çalışmayla tespit edilen 12 teröristin etkisiz hale getirilmesi için Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldığını belirtti.

Çemçe-Madur bölgesine düzenlenen operasyonun hava destekli yapıldığını aktaran Doğan, "Yapılan çalışmalar neticesinde alınan görüntü üzerine düzenlenen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların arasında Çemçe ve Madur sorumluları da var." dedi.

Çemçe-Madur bölgesinde operasyonun devam ettiği öğrenildi.

