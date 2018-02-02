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Cemevinde Afrin'deki Mehmetçikler için dua edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 19:18 | Son Güncelleme

Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, Bektaşi vatandaşların yaşadığı Yeniköy Mahallesi'ndeki cemevinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler için kurban kesildi, dua edildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan 5 askerin bulunduğu Yeniköy Mahallesi'nde Cemevinde Afrin operasyonundaki askerlere destek vermek için hayır yemeği yapıldı. Yemeğe, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Müftüsü Sinan Cihan ve mahalledeki vatandaşlar katıldı. Cemevi'nin girişine asılan pankarta da "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" sözleri yazılırken, birlik çağrısı yapıldı. Mahalle Muhtarı Levent Bolunt etkinlikteki konuşmasında, terörist unsurları temizlemek için başlatılan Afrin'deki operasyona destek verdiklerini söyledi. Konuşurken zaman zaman duygulanan Bolunt, "Canı pahasına savaşan, huzur içinde yaşanmasını sağlayan kınalı kuzularımıza dualarımızla destek sağlıyoruz. Vatan için gözümüzü kırpmadan canımızı veririz. Hacı Bektaş-i Veli'nin dediği gibi 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım.' Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri bu ülkenin gözbebeğidir" diye konuştu.

AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de, "Bir olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Bu ülkeyi kimsenin bölemeyeceğini dostlar bilsin olsun, düşmanlar bilsin perişan olsun. Burası Bektaşi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bir yer. Cemevindeyiz. Türkiye'nin birçok camisinde hayırlar yapıldı, dualar edildi. Sıfr camilerde değil cemevlerinde de dualar yapılıyor. Alevisiyle, Sünnisiyle, Doğulusu'yla, Batılısı'yla, AK Partilisi'yle, CHP'lisiyle, MHP'liyse hep birlikte amin diyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Bektaşi babası Selahattin Kurtoğlu ile Arslan Turhan ve Manisa Müftüsü Sinan Cihan dua okudu. Daha sonra da operasyonda görev alan askerler için kurban kesildi ve hayır yemekleri dağıtıldı.

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