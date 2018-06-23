HABER

"Cemevlerinin hukuki statüsü ile ilgili mesafe katedildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 03:31 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya: - "Bu mekanların (cemevleri) hukuki statüsü ile ilgili epey mesafeler katedildi. Meşruiyet noktasında, tartışma noktasında bilimsel birçok tartışmalar yapıldı. Metinler, kitaplar hazırlandı. Ama hamdolsun iyi bir yolda gidiyoruz. Bu anlamda Tayyip Beyin başlatmış olduğu bu hizmetler inanıyorum daha da gelişecek ve güzelleşecektir"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "(Bu mekanların (cemevi) hukuki statüsü ile ilgili epey mesafeler katedildi. Meşruiyet noktasında, tartışma noktasında bilimsel birçok tartışmalar yapıldı. Metinler, kitaplar hazırlandı. Ama hamdolsun iyi bir yolda gidiyoruz. Bu anlamda Tayyip Beyin başlatmış olduğu bu hizmetlerin inanıyorum daha da gelişecek ve güzelleşecektir." dedi.

Pendik Belediyesi tarafından Kavakpınar Mahallesi'ne inşa edilen Cemevi Sosyal ve Kültürel Tesisi'nin yapımı tamamlandı.

Burada düzenlenen törende konuşan Erol Kaya, Cem Vakfı'nın, buranın tahsisiyle ilgili talebini Pendik Belediyesi'ne ilettiğini belirterek, "Erdoğan Döner Bey belediye başkanımıza talebini iletiyorlar. Herhalde ilk mecliste de Bismillah deyip iş bitmiş oluyor. Allah hayırlı eylesin. Betonların değil, esas olan burada insanımızın birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin nakşedildiği eğitimlerin olması." dedi.

Cemevinin inançların öğrenileceği, değerlerin gençlere aktarılacağı bir mekan olması temennisinde bulunan Kaya, "Bu mekanların hukuki statüsü ile ilgili epey mesafeler katedildi. Meşruiyet noktasında, tartışma noktasında bilimsel birçok tartışmalar yapıldı. Metinler, kitaplar hazırlandı. Ama hamdolsun iyi bir yolda gidiyoruz. Bu anlamda Tayyip Beyin başlatmış olduğu bu hizmetler inanıyorum daha da gelişecek ve güzelleşecektir." ifadelerini kullandı.

Kaya, 24 Haziran'da yapılacak seçime değinerek, "Şimdi daha iyi bir nokta olsun diye parlamenter sistemle ilgili tercihimizi başkanlıktan yana yaptık. Şimdi yeni bir dönem, yeni bir Türkiye, daha güvenli ve istikrarlı bir Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

Törende konuşan Cem Vakfı Başkanı Erdoğan Döner de "Daha önce biliyorsunuz cemevleri yaygın değildi. Bugün Türkiye'de 4 bine yakın cemevi var. Ama bu kadar mütevazi, bu kadar güzel, bu kadar kullanıma uygun cemevlerinin sayısı da az." dedi.

Cemevlerinin kapılarının her türlü inançtan insanlara açık olduğunu dile getiren Döner, "Alevisiyle Sünnisiyle hepimiz inancına bakmaksızın aynı kapıdan içeri girebiliyoruz. Bizler bu vatanın, bu cumhuriyetin temel unsurlarıyız. Bu cumhuriyetin kurucularıyız hepimiz hep beraber. Biz birbirimizi yakında tanıdıkça aslında inancımızın birbirinden çok farklı olmadığını gördük." diye konuştu.

İslam inancına mensup insanların kendilerine yapılan iyiliği asla unutmadıklarını ifade eden Döner, "Bakın böyle ayrımsız bakan, bütün inançlara saygısı olan yöneticiler olduktan sonra Türkiye'de hiçbir sorunun kalmayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin ise şöyle konuştu:

"Zannediyorum mevcut cemevleri içerisinde en nitelikli olanını bugün hayata geçirmiş oluyoruz. Ufak tefek eksikliklerimiz var tabi. Buradan bir tecrübe çıkaracağız. Burası mükemmel oldu demiyorum. Tabi kamu yararına bir vakfa doğrudan devir, doğrudan tahsis, meclis kararıyla mümkün. Cem Vakfımızın bu talebinin meclisimizde değerlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Bugün aslında yaptığımız bu seremoni, bu törende Cem Vakfı'nın bu binanın kullanımı ile ilgili tahsis talebini Meclise havale etmek ile ilişkili bir süreç gerçekleştirmiş olacağız."

Pendik Belediyesi tarafından Kavakpınar Mahallesi'ne inşa edilen 4 katlı 2 bin 98 metrekarelik Cemevi Sosyal ve Kültürel Tesisi'nin yapımı yaklaşık bir yıl sürdü.

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan iki işçi kurtarıldıZonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan iki işçi kurtarıldı
Göçük altındaki işçilerden iyi haber!Göçük altındaki işçilerden iyi haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner Cemevi Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın dikkat çeken miting temposu! 1 günde 7 farklı ilçede miting

Erdoğan'ın dikkat çeken miting temposu! 1 günde 7 farklı ilçede miting

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a uyarı: Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparsa her şey biter!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a uyarı: Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparsa her şey biter!

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Batmaz kimdir?

Kemal Batmaz kimdir?

Göçük altındaki işçilerden iyi haber!

Göçük altındaki işçilerden iyi haber!

Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti!

Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.