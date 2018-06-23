"Cemevlerinin hukuki statüsü ile ilgili mesafe katedildi"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "(Bu mekanların (cemevi) hukuki statüsü ile ilgili epey mesafeler katedildi. Meşruiyet noktasında, tartışma noktasında bilimsel birçok tartışmalar yapıldı. Metinler, kitaplar hazırlandı. Ama hamdolsun iyi bir yolda gidiyoruz. Bu anlamda Tayyip Beyin başlatmış olduğu bu hizmetlerin inanıyorum daha da gelişecek ve güzelleşecektir." dedi.

Pendik Belediyesi tarafından Kavakpınar Mahallesi'ne inşa edilen Cemevi Sosyal ve Kültürel Tesisi'nin yapımı tamamlandı.

Burada düzenlenen törende konuşan Erol Kaya, Cem Vakfı'nın, buranın tahsisiyle ilgili talebini Pendik Belediyesi'ne ilettiğini belirterek, "Erdoğan Döner Bey belediye başkanımıza talebini iletiyorlar. Herhalde ilk mecliste de Bismillah deyip iş bitmiş oluyor. Allah hayırlı eylesin. Betonların değil, esas olan burada insanımızın birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin nakşedildiği eğitimlerin olması." dedi.

Cemevinin inançların öğrenileceği, değerlerin gençlere aktarılacağı bir mekan olması temennisinde bulunan Kaya, "Bu mekanların hukuki statüsü ile ilgili epey mesafeler katedildi. Meşruiyet noktasında, tartışma noktasında bilimsel birçok tartışmalar yapıldı. Metinler, kitaplar hazırlandı. Ama hamdolsun iyi bir yolda gidiyoruz. Bu anlamda Tayyip Beyin başlatmış olduğu bu hizmetler inanıyorum daha da gelişecek ve güzelleşecektir." ifadelerini kullandı.