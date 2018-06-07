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"Cemevlerinin yasal statüye kavuşması gerekiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 16:39 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Birliğin ve beraberliğin sağlanabilmesi için irfan merkezleri ve cemevlerinin yasal statüye kavuşması gerekiyor. Bu olaya sadece teolojik olarak bakılmamalı, bir de siyasi tarafı var. O yüzden AK Parti’nin siyasi yaklaşımı değerlidir. Sadece cemevlerine hukuki statü verilmesi değil, Aleviliğin genç nesle aktarılması için zemin hazırlanması gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Birliğin ve beraberliğin sağlanabilmesi için irfan merkezleri ve cemevlerinin yasal statüye kavuşması gerekiyor." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Kurtulmuş, Cem TV'nin özel yayınına katıldığı ve gündemi değerlendirdiği canlı yayın öncesinde Cem Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan ile bir araya geldi.

Cem TV sunucusu Gülseren Yıldırım Bakır'ın sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan Alevilere yönelik vaatlerin kendileri için bir söz olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş "Birliğin ve beraberliğin sağlanabilmesi için irfan merkezleri ve cemevlerinin yasal statüye kavuşması gerekiyor. Bu olaya sadece teolojik olarak bakılmamalı, bir de siyasi tarafı var. O yüzden AK Parti’nin siyasi yaklaşımı değerlidir. Sadece cemevlerine hukuki statü verilmesi değil, Aleviliğin genç nesle aktarılması için zemin hazırlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisini de değerlendiren Kurtulmuş, kur krizi teriminin doğru bir ifade olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye bu spekülasyonlara yenilecek bir ülke değildir. Türkiye'nin ekonomisi güçlüdür. Nitekim yerli ve milli üretimlere bakıldığında ciddi yükselişler olduğu görülmektedir. İstikrar devam ettiği sürece bu yükseliş daha da artacaktır."

Genel af konusunda MHP ile AK Parti'nin farklı görüşler ortaya koymasının doğal olduğunu belirten Kurtulmuş, iki partinin sadece bir seçim ittifakı yaptığını, dolayısıyla da fikir ayrılıkları olabileceğini dile getirdi.

Bedelli askerlik ile ilgili soruya da bunun seçim sonrasında değerlendirileceği yanıtını veren Kurtulmuş, Meclis'in kapalı olması nedeniyle seçim öncesinde böyle bir talebin yerine getirilmesinin zaten mümkün olamayacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cemevi Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

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